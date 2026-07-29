El DAO afirma que no estuvo en la reunión donde se habló de ponerse de perfil en investigaciones porque estaba de viaje

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El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha afirmado que no estuvo presente en la reunión en la que se habría hablado, en presencia de algunos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, de "ponerse de perfil" en investigaciones como la de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, porque estaba de viaje en Logroño para la clausura de un curso.

Así lo ha trasladado la defensa de Llamas en un escrito remitido al juez del 'caso Leire Díez' al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el abogado del Estado que le representa argumenta que la presencia del DAO en dicha reunión, celebrada el 12 de julio de 2024, es "imposible" porque Llamas se encontraba "clausurando un curso sobre inteligencia y seguridad en la Universidad de La Rioja, en la ciudad de Logroño".

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Llamas niega así la tesis de los exjefes de la UCO Rafael Yuste y Alfonso López Malo, que ante agentes de la propia unidad desvelaron supuestas presiones por parte de Llamas y el entonces director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, unos hechos que ratificaron en sus declaraciones como testigos ante el magistrado Santiago Pedraz.

Todo ello en el marco del 'caso Leire Díez', en el que el instructor investiga una presunta trama para obstaculizar investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista.

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LAS REUNIONES

Ahora, la defensa del DAO ha aportado al juez algunos mensajes de WhatsApp y billetes de transporte para desmentir su presencia en dicha reunión, una afirmación que considera "equívoca por errónea".

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Sí reconoce que Llamas "asistió a una reunión con los mismos integrantes por la tarde, en donde no presenció ninguna advertencia o reprimenda respecto a cómo se estaba llevando la tarea de policía judicial en el caso de David Sánchez, sino que el objeto de esta reunión fue solamente reorganizar los turnos de vacaciones de la UCO para que se pudiera mantener un buen ritmo en las investigaciones durante el verano".

Ese cambio de vacaciones se llevó a efecto "en otra reunión el día 16 de julio", subraya la defensa del DAO, que aporta diferentes documentos que acreditan su estancia en Logroño el 12 de julio por la mañana.

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En el escrito, el DAO se refiere también a las informaciones reservadas que se abrieron por la supuesta filtración de un correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un informe relativo al caso de su hermano, y por la publicación en prensa de mensajes de WhatsApp entre Sánchez y el exministro José Luis Ábalos.

LAS INFORMACIONES RESERVADAS

Sobre la primera, Llamas alega que llegó a su conocimiento la publicación en prensa de direcciones de correo electrónico "de personas que no estaban siendo investigadas en la causa que se instruía en Badajoz contra David Sánchez, por lo que debía haber habido necesariamente algún error presuntamente imputable a la policía judicial de este caso, que era la UCO".

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Sin embargo, afirma que el 29 de noviembre de 2024, el día en que se habría producido ese hecho, Llamas estaba en París junto con el general jefe de policía judicial, a quien "le encargó que se enterase" y le diera "alguna explicación de lo ocurrido".

El general le dio "una explicación verbal llena de vaguedades" que "no resultó satisfactoria", por lo que el DAO se la pidió por escrito. Esa misma tarde, en el aeropuerto parisino de Orly, Llamas recibió "una nota de despacho explicativa del proceso de elaboración del documento, pero sin referencia alguna al problema de los datos personales de personas ajenas a la investigación" que habían sido publicados, según el escrito.

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"Tras esa insuficiente explicación por escrito es cuando se ordena la primera información reservada el 4 de diciembre. Y es en el seno de ésta cuando se aporta otra nota de despacho de 18 de diciembre en la que ya sí se consigue aclarar el origen del problema: no haber seguido el protocolo de control documental de los documentos remitidos a la titular de órgano jurisdiccional, en la idea de que estos datos no iban a ser puestos en poder de las partes del proceso, como al final sucedió", argumenta.

"INVEROSÍMIL OCULTACIÓN"

Sobre la información reservada relativa a los mensajes entre Sánchez y Ábalos, el DAO argumenta que es "evidente" que estos hechos "merecían ser investigados" y "no hay vehículo más idóneo para la investigación" de los mismos que las informaciones reservadas.

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El abogado se refiere también a la "controversia" sobre si el DAO "ocultó durante ocho días la nota de despacho que le hizo llegar el general jefe de Información, del 29 de abril de 2025" sobre una supuesta campaña de descrédito contra la UCO, "cuyo contenido coincidía con otra nota de despacho" y que habría sido despachada a la directora de la Guardia Civil el 5 de mayo.

"Dicha inverosímil ocultación fue negada categóricamente habida cuenta de que el general jefe de Información informó, y así lo declaró en esta instrucción, al general jefe de Policía Judicial, quien era el competente para informar al jefe de la UCO", indica al respecto la defensa del DAO.

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En cualquier caso, incide el letrado, "se puso de manifiesto cómo dicha nota fue objeto de despacho el día 8 de mayo, teniendo en cuenta que en este lapso de tiempo concurría el puente del 1 y 2 de mayo y fin de semana, y que el 5 de mayo", Llamas "viajó en acto oficial a Zaragoza regresando el día 7".

En el escrito, Llamas indica que las informaciones reservadas "no son excepcionales", asegurando que entre mayo de 2024 y mayo de 2026 se han abierto un total de 58, y que un "cálculo aproximado" que sume las graves, leves o sin responsabilidad podría elevar el número a "unas mil". Finalmente, asegura que en 2025 se abrieron cuatro procedimientos disciplinarios contra la UCO por infracciones "muy graves".