Doce pueblos evacuados en Zamora con mil personas y dos confinados con 1.500 habitantes

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(Actualiza la EX3307 con nuevos datos sobre municipios y personas afectadas)

Bermillo de Sayago (Zamora), 29 jul (EFE).- Los vecinos de una docena de pueblos zamoranos del entorno de los Arribes del Duero, que suman una población cercana al millar de personas, han sido evacuados por el incendio declarado este miércoles por la tarde en Fermoselle (Zamora), cuya población también se encuentra confinada al igual que la de Fariza, han informado fuentes del operativo de evacuación.

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Las últimas localidades evacuadas son las de Muga de Sayago (318 habitantes), Argañín (79), Badilla (78), Tudera (41) y Corzurrita (23), mientras que esta tarde también se ha ordenado el confinamiento de Fariza, municipio que tiene casi medio millar de vecinos.

Entre los desalojados figuran los mayores de la residencia de Muga de Sayago que han sido trasladados a la capital zamorana, mientras que del resto de desplazados algunos pasarán la noche en el pabellón polideportivo de Bermillo de Sayago y a otros procedentes de pueblos cercanos a Fermoselle se les ha acogido en dependencias públicas de esa localidad zamorana fronteriza con Portugal.

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El incendio y los trabajos de extinción han obligado a cortar tanto la carretera autonómica CL-527, como las provinciales ZA-P2221 y ZA-P-2222.

Las otras poblaciones evacuadas son las de Pinilla de Fermoselle, Fornillos de Fermoselle, Palazuelo de Sayago, Mámoles, Zafara, Formariz y Cibanal, además del camping Los Arribes ubicado a las afueras de esa última localidad. EFE

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aff/rjh/acm

(foto) (vídeo)