Buitrago: “Arrancar la Liga antes de que acabe el mercado distorsiona la planificación”

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Elche (Alicante), 29 jul (EFE).- El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, aseguró este miércoles que comenzar la competición de Liga antes de que finalice el mercado de fichajes de verano es algo que “distorsiona” la planificación deportiva.

El dirigente, que hizo estas declaraciones durante un acto en el ayuntamiento de Elche, precisó, en este sentido, que todos los equipos juegan “con las mismas reglas” y se mostró tranquilo y confiado con el mercado de fichajes del Elche, a pesar de que el club ilicitano no ha efectuado todavía ninguna incorporación.

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“La dirección deportiva está trabajando para cada posición con tres, cuatro o cinco opciones”, explicó Buitrago, que reiteró que todos los clubes se encuentran en una posición “igual”.

“Es un juego de oferta y demanda y típico de esto”, indicó el presidente, que admitió que el club está “valorando” la situación del atacante argentino Abiel Osorio, quien fue fichado en el pasado mercado de invierno y aún no se ha incorporado al equipo por problemas con el visado. EFE

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