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Balde: "Adeyemi me ha impresionado lo rápido que es"

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Redacción deportes, 29 jul (EFE).- El defensa del Barcelona Alejandro Balde ha reconocido estar impresionado con el extremo internacional alemán Karim Adeyemi, uno de los nuevos fichajes del conjunto azulgrana para la próxima temporada.

"Adeyemi lleva poco aquí, pero he hablado bastante con él. Se le ve tranquilo. Seguro que nos ayudará mucho esta temporada. Le conocía desde hace tiempo, pero me ha impresionado lo rápido que es", afirmó en el canal de Youtube del Barça, donde atendió a preguntas de los seguidores culés.

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A sus 22 años, Balde se marca como objetivos para la nueva temporada "seguir mejorando y aprendiendo" en el aspecto individual: "Soy joven y tengo margen de crecimiento". Y en lo colectivo, "seguir en esta línea e incluso más; si pueden llegar más títulos, mejor".

Por otro lado, el canterano azulgrana explicó que su ídolo, desde pequeño, "siempre fue Samuel Eto'o", aunque su referente como lateral izquierdo es Jordi Alba, al que considera "el mejor lateral de la historia del Barça".

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Además, Balde admitió tener una gran relación con el delantero Raphael Dias 'Raphinha', de quien dijo que es "muy cercano con los jóvenes". Y enumeró a sus mejores amigos en el vestuario: "(Marc) Casadó, Lamine (Yamal), Héctor (Fort), Gavi (Pablo Páez Gavira), Roony (Bardghji), Ronald (Araujo)... no me quiero dejar a ninguno". EFE

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