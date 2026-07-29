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Alcaldesa de Godelleta (Valencia) dice que suspendieron clases a las 8 el 29O y con Es Alert la situación ya era caótica

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La alcaldesa de Godelleta (Valencia), Amparo Pardo, ha declarado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que cerraron colegios a las 8 horas por recomendación de la Policía Local y ha añadido que cuando les llegó el mensaje del Es Alert la situación "ya" era "caótica".

También ha señalado que dieron de baja el correo electrónico del Ayuntamiento facilitado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) para comunicar alguna alerta después de que asumiera el cargo en el consistorio, en mayo de 2023, y que esta modificación no se trasladó a la Administración. De esta forma, si se envió algún mensaje por correo, no les llegó.

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La primera edil se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La testigo ha explicado que antes del día 29 se les avisó de que iba a llover "bastante". En concreto, fue el jefe de Policía el que les comentó que estaba previsto que cayeran fuertes lluvias, unos 150 litros en 10 horas, con riesgo de que se concentraran en cuatro horas.

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Cayeron, al final, 800 litros, con lo que "las previsiones distaron mucho de la realidad", ha dicho, para agregar que gracias a las mismas decidieron cancelar por la mañana clases y actividades infantiles. Publicaron aviso con alerta naranja y suspendieron clases.

Esa mañana, ella si que acudió a una reunión en la Dirección General del Agua con el presidente de regantes, abogados y técnicos y "nadie propuso cancelarla", ha dicho, "nadie dijo nada de la barbaridad que se esperaba", ha apostillado. A las 14.30 horas regresó a casa.

Ha comentado que esa tarde tenían pleno extraordinario en el Ayuntamiento y que sobre las 15.30 horas hizo amago de salir a casa para prepararlo y vio que le estaba entrando agua por el garaje. Contactó entonces con el secretario, que vivía en Chiva, y le dijo que estaba lloviendo "muchísimo", con lo que suspendieron el pleno.

A esa hora, ha añadido, "empezaba a llover con abundancia". De hecho, sobre las 16.30 horas se quedaron sin cobertura hasta varios días después. Ella se quedó en casa sacando agua y ya veía que "lo que caía no era normal". "Los desagües no daban de sí para tragar el agua", ha puntualizado.

En Godelleta, ha añadido, tienen un barranco que "siempre va seco" y ese día "cayó una barbaridad de agua. No sé cuándo se empezó a desbordar", ha señalado. Sobre las 20 horas, ha continuado, fueron a su casa dos policías y le dijeron que tenía que irse con ellos porque había que desalojar a la gente.

"NADIE ME AVISÓ"

La alcaldesa ha manifestado que esa mañana "nadie" le avisó de ningún incidente y tampoco recibió ninguna llamada de nadie. El día 29 no tuvieron ningún aviso, ha insistido, y cerraron colegios por el aviso del jefe de Policía. "Había que ser consecuente", ha dicho.

La testigo ha indicado que cuando recibió el mensaje del Es Alert, a las 20.11 horas, le pilló en casa y la situación "ya" era caótica en el municipio. Por último, ha manifestado que esa mañana no pudo estar pendiente del móvil ni de las alertas y no se planteó convocar el Cecopal porque nadie sabía que iban a caer 800 litros, ha concluido.

CITA A DECLARAR JEFE POLICÍA

Posteriormente, la magistrada instructora hadictado una providencia en la que solicita a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) que remita grabaciones de llamadas telefónicas y acuerda citar para declarar como testigo al jefe de la Policía Local de Godelleta, entre otras diligencias.

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EuropaPress

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