4-1. Pegada de Lookman, reivindicación de Arnau Ortiz y gol de penalti de Vargas

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Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 29 jul (EFE).- De impacto inmediato el pasado curso, desde el mercado de invierno, Ademola Lookman debe ir a más en esta temporada, dentro de las expectativas que despiertan sus cualidades, este miércoles más goleador que desbordante, entre la reivindicación de Arnau Ortiz en el segundo tiempo y el inicio triunfal del Atlético de Madrid, con señales iniciales y una victoria por 4-1 contra un Getafe de circunstancias.

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El debut aún a medio gas de Morten Hjulmand; la reaparición de José María Giménez y Johnny Cardoso; el recorrido para Obed Vargas, objeto de penalti y autor en el lanzamiento del 4-1; la posición como segundo delantero de Rodrigo Mendoza y las maniobras de Miguel Cubo, en la primera parte, o Castillo, en la segunda, completaron los datos más interesantes de un amistoso siempre dominado.

La diferencia fue en el primer tiempo. Cinco minutos necesitó el Atlético para su primer gol de la pretemporada. Cinco minutos necesitó Lookman, que remachó el tiro contra el poste de Mendoza. El 1-0 ante David Soria, dentro de la distancia visible entre el once del conjunto rojiblanco, por más que aún le falten hasta diez jugadores internacionales, seis ellos presumibles titulares, y el del Getafe, con cinco hombres del primer equipo, aunque con entrenamiento esta misma mañana en su concentración de la pretemporada.

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“Buenísima, buenísima, Cubo”, gritaba Diego Simeone, el entrenador del Atlético, en su decimoquinta campaña desde el principio al frente del equipo rojiblanco. Así aplaudía la presión del joven delantero del filial, uno de los futbolistas más prometedores de la Academia del Atlético de Madrid, de titular este miércoles en la puesta en escena.

A la espera de los diez internacionales que aún le faltan (Grimaldo, Llorente, Pubill, Baena, Julián Alvarez, Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Alexander Sorloth) más Kang in Lee, el técnico argentino expuso sobre el terreno un sistema cambiante, dependiendo de cada momento del juego. A veces un 4-4-2, un 4-3-3, un 5-4-1 en defensa o un 5-3-2. Ya no hay dibujos rigurosos. Todo circula sobre el juego.

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El 2-0 de Ademola Lookman fue sobrepasada la media hora. El centro fue perfecto, desde la banda derecha, de Carlos Martín. A su vuelta del Rayo Vallecano, su futuro está fuera del Atlético de Madrid para la próxima temporada. Falta concretar su destino. Hubo respuesta del Getafe, por medio de Álvaro Gutiérrez, uno de los numerosos chicos de la cantera con presencia en el amistoso de este miércoles en el Cerro del Espino (2-1, m. 41).

Ya en la segunda parte, con todo el once cambiado por Simeone, Arnau Ortiz, el máximo goleador del filial y de los dos grupos de Primera RFEF durante el pasado ejercicio con 23 tantos, irrumpió con toda su velocidad, su desborde y su capacidad goleadora mientras se debate su futuro. No puede compaginar el filial y el primer equipo por sus 24 años. El 4-1, ya en el minuto 90, fue de Obed Vargas, de penalti cometido también sobre él.

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De inicio fue el estreno de Hjulmand. Fichado al Sporting de Portugal por 40 millones de euros fijos más cinco en variables, inició este miércoles su recorrido. Rodaje y adaptación para un futbolista que debe asumir un papel principal en el medio centro, al lado previsiblemente de Pablo Barrios, que no disputó ni un minuto con un plan específico.

No intervino tanto como se preveía en el juego del Atlético. Cuestión de tiempo. Formó en el medio centro junto a Koke, el vigente capitán, tan fino y fresco como demostró el pasado curso a sus 34 años. Será la competencia directa de Hjulmand. También Cardoso, del que se espera más en su segundo año que en el primero, tras tantos contratiempos.

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Hubo más en el Atlético. No sólo el debut del centrocampista internacional danés, sino la reaparición ya en la segunda parte, fuera del once inicial, tanto de José María Giménez, después de permanecer inédito por el esguince de tobillo en el Mundial 2026 con la selección uruguaya, como de Johnny Cardoso, tres meses después de su operación.

- Ficha técnica:

4 – Atlético de Madrid: Oblak (Esquivel, m. 46); Carlos Martín (Iker Luque, m. 46), Domínguez (Boñar, m. 46), Le Normand (Giménez, m. 46), Hancko (Dani Martínez, m. 46), Ruggeri (Arnau Sola, m. 46); Koke (Obed Vargas, m. 46), Hjulmand (Cardoso, m. 46), Lookman (Arnau Ortiz, m. 46); Mendoza (Castillo, m. 46) y Cubo (Sergio Esteban, m. 46).

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1 – Getafe: Soria; Boselli (Montes, m. 70), Djené (Ian Olivera, m. 60), Moha, Davinchi; Mady, Riquelme (Ibu, m. 70), Risco (Yassin, m. 60), Lozano (Ibra, m. 60); Álvaro Gutiérrez; Joselu.

Goles: 1-0, m. 5: Lookman. 2-0, m. 35: Lookman. 2-1, m. 41: Álvaro Gutiérez. 3-1, m. 55: Arnau Ortiz. 4-1, m. 90: Obed Vargas.

Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Mady (m. 54).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Cerro del Espino de Majadahonda a puerta cerrada. EFE