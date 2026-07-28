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Los esfuerzos se centran en que el fuego no avance hacia la Sierra de Espadán (Castellón)

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Valencia, 28 jul (EFE).- Los esfuerzos de las tareas de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón) se centran este martes entre las poblaciones de Tales y Alcudia de Veo para evitar que las llamas avancen hacia el parque natural de la Sierra de Espadán.

"Ahí es donde vamos a poner todos los medios terrestres" después de una noche en la que han sobrevolado la zona los drones de los bomberos forestales y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para poder tener un perimetraje que facilite las labores, ha explicado este martes el conseller valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

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En declaraciones a À Punt desde el puesto de mando avanzado, Valderrama ha informado de que están a disposición 34 medios aéreos y que se espera que puedan actuar en esa zona después de una noche donde ha habido una evolución favorable en la lucha contra el fuego gracias al trabajo desarrollado por los medios terrestres.

El conseller ha señalado que, tras la seguridad de la ciudadanía y de las viviendas, uno de los objetivos es "defender en la medida de lo posible el paraje natural de la Sierra de Espadán, pulmón de la provincia y un patrimonio que todos los castellonenses desean que podamos defender de la mejor manera posible" para lo cual "están totalmente implicados los servicios esenciales".

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Según Valderrama, la pasada noche se esperaba una "ventana de oportunidad" por el aumento de la humedad relativa, pero ha añadido que esta circunstancia no ha sido tan alta como lo que se esperaba y, además, que las temperaturas han sido más elevadas de lo previsto, sin grandes rachas de viento.

Ha incidido en que lo importante es la seguridad de la ciudadanía y ha recordado que en el Cecopi de ayer a las 19 horas se comunicó que podían regresar los vecinos de los barrios afectados en la Vall d'Uixó, de manera que a las 8 horas de la mañana se ha levantado el confinamiento. EFE

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