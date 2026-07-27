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Santa Cruz de Tenerife estudia proteger el monumento a Franco para no retirarlo

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Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) ha decidido estudiar la inclusión del conocido como monumento a Franco en el catálogo municipal de patrimonio con un grado de protección integral, "por sus posibles valores artísticos", ha anunciado su alcalde, José Manuel Bermúdez.

Tras una reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz, Bermúdez ha asegurado que entiende que, tras esta decisión, la orden de retirada dictada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que había dado seis meses para quitar de la vía pública la escultura, debería quedar en suspensión mientras se resuelve el procedimiento, pues "hay una expectativa de protección y parece lógico que no se actúe".

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En concreto, el monumento, de aprobarse todos los pasos administrativos, que se estima que puedan alargarse hasta el primer trimestre del año próximo, recibiría un grado de protección integral "por sus valores artísticos, por su monumentalidad y por su aportación al entorno urbano".

El regidor municipal ha asegurado que todas las administraciones incluidas en el Consejo Municipal, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Universidad de La Laguna se han mostrado favorables a estudiar la protección del monumento, tras rechazarse recientemente el grado máximo (Bien de Interés Cultural, BIC) por parte del área de Patrimonio del Ejecutivo autonómico.

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Bermúdez ha apuntado además que el Ayuntamiento ha recurrido en alzada la resolución del Ministerio de Memoria Democrática, al entender que la decisión adoptada este lunes por el Consejo Municipal de Patrimonio refuerza la posibilidad de su conservación.

Si no es así, "nos vemos en la Justicia", ha afirmado el alcalde, quien ha aseverado que la resolución ministerial ya reconocía que el rechazo a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) no impedía que pudiera contar con otros valores artísticos susceptibles de protección.

La Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife ha calificado de "escándalo" la búsqueda de "excusas" que atribuye al Ayuntamiento de Santa Cruz para proteger el monumento conmemorativo del dictador.

La presidenta de la asociación, Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz, encarcelado y desaparecido tras el golpe de Estado, ha denunciado en un comunicado lo que considera un ataque a la memoria de los familiares de las víctimas que sufrieron la persecución y la muerte por parte del Gobierno municipal de Coalición Canaria y el PP, a los que acusa de hacer seguidismo a Vox. EFE

(foto)

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