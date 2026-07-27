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Puente acusa a los gobiernos autonómicos del PP de no ejercer sus competencias contra los incendios

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a los gobiernos autonómicos del PP de no ejercer sus competencias para prevenir los incendios forestales como la limpieza del monte o la dotación de efectivos de extinción.

En plena ola de incendios que afecta a distintos puntos del país, dice que los dirigentes populares quieren evitar el debate sobre las causas y los responsables del fuego, no porque entorpezca las labores de extinción sino porque les "perjudica su objetivo de permanecer en el poder o alcanzarlo".

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En un vídeo publicado en sus redes sociales, que ha sido recogido por Europa Press, el ministro reclama "que se abra el debate en toda su crudeza" para que los ciudadanos sepan "de quién es la competencia en cada cosa" y hace hincapié en que el efecto de estos incendios es la "consecuencia de decisiones políticas".

"Limpiar el campo, prepararlo para resistir mejor el fuego, es una competencia autonómica y no la ejercen y todo ello mientras reducen impuestos a las fortunas más grandes", ha lanzado, al tiempo que reprocha que los servicios autonómicos de extinción del fuego están "infradotados".

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En ese punto ha criticado que ahora los gobiernos autonómicos del PP reclamen la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a pesar de que se opusieron a su creación, durante la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.

"Es importante que los ciudadanos sepan, cuando van a meter la papeleta en la urna, que esto no va de 'que te vote Txapote'" --en referencia a la expresión utilizada por algunos dirigentes de PP y Vox en las últimas elecciones generales contra el presidente Sánchez-- sino que trata de cómo se van a sustentar unos servicios públicos de calidad o cuál va a ser el modelo energético del país.

Debates sobre temas importantes que, a juicio de Puente, no interesan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que prefiere "enredarse" en los asuntos judiciales que afectan al entorno familiar de Sánchez, según recrimina el ministro.

"Cuando pase el verano y se extingan los incendios, se volverá a despedir a los efectivos de extinción de incendios, se dirá eso de que no tiene sentido tener servicios de extinción en el invierno y los gobernantes del PP volverán a centrar el debate en este país en el hermano del presidente o en su mujer o en la amnistía", asuntos que son meras "distracciones", según ha lanzado.

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