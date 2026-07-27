Espana agencias

Nueve millones en 13 ciudades abarrotaron las zonas de aficionados durante el Mundial

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 27 jul (EFE).- Nueve millones de personas se congregaron en el 'FIFA Fan Festival', la zona de aficionados habilitada por la organización, de las trece ciudades sede de Canadá, Estados Unidos y México a lo largo de 39 días, durante la celebración del Mundial 2026.

En concreto, según informó la FIFA, fueron 9.017.000, un dato que convierte a esta edición de la Copa del Mundo en la más seguida de su historia en las zonas de aficionados desde la de Alemania 2006, cuando se instalaron por primera vez.

PUBLICIDAD

La mayor afluencia en general se registró el 27 de junio, cuando 543.020 personas visitaron las zona de aficionados de todas las sedes para vivir la última jornada de la fase de grupos.

Entre todas las sedes, Ciudad de México registró la cifra acumulada más alta, con 2.570.000 visitantes a lo largo de 36 días de actividad.

El domingo 19 de julio, con motivo de la final entre España y Argentina, 263.972 seguidores estuvieron pendientes del partido en las zonas de aficionados de las ocho sedes que todavía permanecían activas.

PUBLICIDAD

"Queríamos que la edición de 2026 fuera la mayor y más inclusiva expresión del espíritu del Fan Festival hasta la fecha, y la respuesta de los aficionados demuestra que lo hemos conseguido con creces. Queremos dar las gracias a todos los aficionados, ciudades sede, voluntarios, artistas y socios que lo han hecho posible. Sin ellos, no habría sido lo mismo", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

Llega a España una cúpula de calor: la Aemet advierte de temperaturas extremas y aumenta el riesgo de incendios

Este miércoles llega la cuarta ola de calor de verano y es imporante extremar las precauciones

Llega a España una cúpula de calor: la Aemet advierte de temperaturas extremas y aumenta el riesgo de incendios

Así es Zumárraga, el pueblo que participa esta noche en ‘Grand Prix’ y que destaca por su joya arquitectónica de la Ermita de La Antigua y su cercanía al entorno natural del Parque Natural de Aizkorri-Aratz

La localidad guipuzcoana alberga un rico patrimonio artístico y cultural ligado al desarrollo rural vasco y a la posterior industrialización que transformó la comarca en el siglo XIX

Así es Zumárraga, el pueblo que participa esta noche en ‘Grand Prix’ y que destaca por su joya arquitectónica de la Ermita de La Antigua y su cercanía al entorno natural del Parque Natural de Aizkorri-Aratz

Miguel Bosé carga contra la Agenda 2023 por la oleada de incendios que arrasan Madrid y Ávila: “Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan”

El cantante ha publicado un mensaje en Instagram en el que responsabiliza a las políticas medioambientales de la magnitud de los fuegos

Miguel Bosé carga contra la Agenda 2023 por la oleada de incendios que arrasan Madrid y Ávila: “Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan”

La reina Letizia combate el calor de Jerez con un dos piezas sin mangas de Hugo Boss: envuelta en un azul celeste tan claro que parece blanco

La monarca ha asistido a la reunión anual del Instituto Cervantes y ya se prepara para sus vacaciones en Marivent

La reina Letizia combate el calor de Jerez con un dos piezas sin mangas de Hugo Boss: envuelta en un azul celeste tan claro que parece blanco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah