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Nacho Quintana: "Vengo de un buen año y estoy con muchas ganas en mi vuelta a Segunda"

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Andorra la Vella, 27 jul (EFE).- El media punta Nacho Quintana, una de las caras nuevas del Andorra tras su llegada desde el Eldense, dijo este lunes que se incorporó al club del Principado tras "un buen año" y que está "con muchas ganas" en su vuelta a la Segunda División.

Quintana, formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y del Sevilla, con el que llegó a debutar en el primer equipo, destacó durante su presentación oficial como nuevo jugador del Andorra que se siente "muy bien por la acogida tan buena" que ha tenido.

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El media punta anotó once goles y repartió tres asistencias el curso pasado y fue pieza clave en el ascenso del Eldense.

"El objetivo, a nivel colectivo con el Andorra, será hacer un gran año y a nivel individual, hacer buenos números. No diré una cifra porque si hago menos me perjudicará y si hago más me irá bien", señaló.

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Sobre su posición preferida en el terreno de juego, comentó: "El otro día partí más de banda izquierda y en los otros encuentros de media punta. En esta posición es donde me siento más cómodo".

Quintana subrayó que el Andorra "es un club que está creciendo mucho". "Tengo la sensación, por el estilo de juego que tiene, que puedo explotar mejor mis cualidades. Trata muy bien el balón y hace un fútbol muy vistoso que encaja en todas las virtudes que tengo", añadió.

Después de tres amistosos, Nacho Quintana ya saca las primeras conclusiones: "Me ha sorprendido mucho a nivel colectivo. Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega y las cosas se están haciendo bien este verano. Yo creo que se puede aspirar a todo. No hay grandes nombres, pero a final de temporada esos que no son grandes nombres pueden acabar siéndolo".

"Es un proyecto muy ambicioso y yo ya lo soy. Además el estilo de juego encaja mucho en mí. Para mí es el paso correcto que debía hacer", aseguró. EFE

vds/and/ism

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