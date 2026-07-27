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Muere en el hospital el bebé que llegó en parada cardiaca en el último cayuco de El Hierro

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Las Palmas de Gran Canaria, 27 jul (EFE).- El bebé al que los servicios de emergencia de El Hierro recuperaron de una parada cardiorrespiratoria en el muelle de La Restinga tras una travesía de once días en cayuco ha fallecido este lunes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, ha confirmado a EFE el Gobierno canario.

El niño, de seis meses, se convierte así en la segunda víctima mortal de ese cayuco, en el también se recuperó el cadáver de una mujer identificada por sus compañeros como Binta Colly.

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La embarcación en la que viajaban ambos había salido de Banjul con hombres y mujeres procedentes de Senegal, Gambia, Guinea y Mali.

Después de once días en el Atlántico, fue localizada muy cerca de El Hierro el miércoles 22 de julio, por la tarde, con 165 ocupantes: 110 hombres, 42 mujeres y trece menores, cuatro de ellos bebés.

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Las personas que iban a bordo llegaron tan mal a tierra que 23 de ellas precisaron ayuda médica y quince fueron hospitalizadas, entre ellos el bebé que ha fallecido en Tenerife. EFE

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