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Más de 1.300 atenciones sanitarias a los afectados por el incendio en Madrid

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Madrid, 27 jul (EFE).- El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha registrado ya más de 1.300 atenciones sanitarias a la población afectada por el incendio en la sierra oeste, donde este lunes han reabierto tres centros de salud, mientras que el de Valdemaqueda ha vuelto a cerrar tras ser evacuado el municipio.

Los centros de salud reabiertos son los de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, mientras que los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias abrirán en su horario habitual.

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Del total de asistencias, 285 han sido en las urgencias de Atención Primaria; 217 en hospitales, principalmente por problemas respiratorios, con 18 ingresos hospitalarios, ninguno de gravedad; y una treintena en los centros de acogida.

Por su parte, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) ha efectuado 216 atenciones en puntos sanitarios, 36 traslados a hospitales y otros 529 vinculados a desalojos.

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Este servicio ha movilizado más de 380 profesionales, 10 Soportes Vitales Avanzados, 45 Soportes Vitales Básicos, 24 recursos especiales (psicólogo, comunicaciones, coordinación, etc), y 92 ambulancias de Transporte Sanitario no Urgente para evacuaciones desde residencias.

En caso de necesidad, hay más de 800 camas hospitalarias disponibles, de las que 29 están ocupadas en el Hospital Doctor Rodríguez Lafora, donde el viernes fueron reubicados los usuarios de una residencia de salud mental de Robledo de Chavela.

Igualmente, sigue operativo el Hospital Isabel Zendal como centro de emergencias, con 241 camas de hospitalización y 12 de UCI. Además, el pabellón 1 está preparado para triaje, acogida o ampliación de la capacidad asistencial.

El Hospital Virgen de La Poveda, en Villa del Prado, continúa operativo y mantiene la actividad asistencial con normalidad.

Los profesionales de los centros de salud ubicados en poblaciones que fueron evacuadas prestarán apoyo a otros centros próximos y a los alojados en algunos polideportivos.

Un procedimiento excepcional garantiza la dispensación a domicilio de la medicación de las personas que están en municipios confinados, en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM), que desplaza a farmacéuticos para entregar medicinas a pacientes crónicos y vulnerables.

Igualmente, se ha establecido otro circuito para suministrar fármacos a todas las personas desalojadas que están en polideportivos y centros de acogida, también en coordinación con el COFM, los ayuntamientos y profesionales de Atención Primaria.

Desde que empezó esta iniciativa el pasado sábado, han funcionado un total de 19 farmacias de guardia en los municipios con personas evacuadas, y otras cuatro en los municipios confinados.

La Dirección General de Salud Pública mantiene operativo el Plan de Actuación ante los episodios de mala calidad del aire en los municipios afectados. EFE

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