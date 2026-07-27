Madrid será una de las sedes preparatorias para el Mundial de saltos de Budapest 2027

Redacción Deportes, 27 jul (EFE).- Madrid será una de las cuatro sedes que permitirán a los saltadores prepararse durante el primer cuatrimestre de 2027 para el Mundial de Budapest, que se disputará entre junio y julio del próximo año, según confirmó este lunes World Aquatics.

Durante el primer cuatrimestre del próximo año, la federación internacional ha previsto cuatro competiciones, que constituyen el eje central de la trayectoria internacional, con sedes en Gran Bretaña, Madrid, Alemania y Canadá, y que, como ha recalcado el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam, "brindan a los atletas una valiosa experiencia internacional".

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Junto a estos eventos, se celebrarán también las Copas del Mundo en Canadá y en México antes de la Súper Final en China, siendo las predecesoras del evento más esperado del año, el Mundial en Budapest, que se desarrollará del 26 de junio al 4 de julio de 2027.

Estas competiciones servirán a los saltadores para ganar rodaje y afianzar sus marcas bajo las normas competitivas de la World Aquatics, y dará la oportunidad a las federaciones nacionales de organizar grandes eventos. EFE

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