Las temperaturas empezarán a ascender el martes, jornada previa a la cuarta ola de calor

Madrid, 27 jul (EFE).- Las temperaturas seguirán ascendiendo el martes, día previo al inicio de la cuarta ola de calor de este verano, una jornada en la que se alcanzarán los 36-38 ºC en la mayor parte de la península y podrán superarse los 40 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Con esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja (riesgo importante) en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco y el amarillo en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.

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Esta jornada habrá tiempo estable de forma generalizada, con dominio de las altas presiones, cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones.

Solo se darán intervalos de nubes bajas matinales en el norte de Canarias, Estrecho, Melilla y zonas del Cantábrico y de Galicia, con posibles bancos de niebla dispersos y una tendencia general a despejar. En los litorales de Galicia podría aumentar la nubosidad dejando brumas costeras.

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En el sur peninsular es probable la entrada de calima.

Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la península, de manera notable las máximas en amplias zonas del tercio norte e incluso de forma extraordinaria en el Cantábrico oriental. Únicamente se esperan descensos en las máximas en el oeste de Galicia, mientras en los archipiélagos habrá pocos cambios.

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Se prevé rebasar los 36 ºC en amplias zonas del interior peninsular, pudiendo sobrepasar los 40 ºC en las depresiones del sur y suroeste, aproximándose a este valor en el valle del Ebro. En el Mediterráneo y en el cuadrante suroeste habrá noches tropicales, sin bajar de los 20 ºC.

Soplará levante en el Estrecho y alisio en Canarias, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. El viento será moderado del nordeste en los litorales del sureste peninsular y del este en el Cantábrico y norte de Galicia, que irá amainando. En el resto habrá viento flojo.

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- GALICIA: brumas y bancos de niebla en zonas habituales de Lugo y en los litorales. Cielo poco nuboso o despejado, pasando progresivamente en los litorales a nuboso o cubierto, con nubes bajas. Temperaturas mínimas en ascenso o con cambios ligeros. Las máximas en aumento, que podrá ser notable o extraordinario,y en descenso en el litoral atlántico, que también podrá ser notable o con cambios ligeros. Viento flojo variable, con intervalos de mayor intensidad en los litorales.

- ASTURIAS: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con cambios ligeros o en ascenso, que podrá ser localmente notable en la cordillera; máximas en aumento, notable e incluso extraordinario en el interior. Viento flojo variable.

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- CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas al alza, en descenso o con pocos cambios; máximas en ascenso, notable e incluso localmente extraordinario en el interior. Viento flojo variable en el interior; en el litoral, el viento irá amainando.

- PAÍS VASCO: predominio de cielos despejados, salvo algo de nubosidad baja de madrugada. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso extraordinario generalizado, pudiendo superar los 36-37 ºC en el interior. Viento flojo variable en el interior; en el litoral viento flojo, con algún intervalo más intenso.

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- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en aumento, excepto en el nordeste; máximas en ascenso, puede ser notable en el nordeste. Viento variable, flojo en general.

- NAVARRA:cielo poco nuboso o despejado, sin descartar nubosidad baja de madrugada en el tercio norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en notable ascenso, que será extraordinario en algunas zonas.Viento flojo variable.

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- LA RIOJA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios, en ligero descenso o en aumento; máximas en notable ascenso. Viento variable, flojo.

- ARAGÓN: cielo despejado. Temperaturas en ascenso, notable el de las máximas. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas de valle.

- CATALUÑA: cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas en el litoral de Tarragona. Temperaturas mínimas en aumento, más ligero en el litoral y prelitoral central y norte; máximas en ascenso o sin cambios, con valores elevados en la depresión central.

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Viento flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas, ocasionalmente moderadas.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso, más generalizado en las máximas. Viento variable, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado, salvo algún intervalo de nubosidad de evolución. Temperaturas en aumento, se pueden superar los 35 en zonas bajas de la sierra y los 38-39 grados en el resto. Vientos flojos variables.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en Albacete, con brumas y posibles nieblas asociadas. Calima ligera. Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas, que pueden alcanzar o superar los 40 ºC en puntos del tercio occidental. Vientos flojos variables con intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas matinales en el litoral de Alicante. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas al alza o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas, con intervalos de moderado en el litoral de Valencia.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Nubes bajas y brumas matinales en el interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en aumento. Vientos moderados en el litoral y flojos, con intervalos moderados, en el interior.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso, localmente mínimas sin cambios. Vientos en general flojos variables y con intervalos en las Béticas occidentales. Levante moderado a fuerte en el litoral almeriense; fuerte en el Estrecho y Grazalema, con rachas muy fuertes.

- CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado en general, y nuboso en el norte de las islas por debajo de los 800-1000 metros. Temperaturas máximas en ascenso en zonas altas de las islas montañosas y con pocos cambios en el resto. Viento moderado, ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve. EFE