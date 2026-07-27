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Las temperaturas empezarán a ascender el martes, jornada previa a la cuarta ola de calor

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Madrid, 27 jul (EFE).- Las temperaturas seguirán ascendiendo el martes, día previo al inicio de la cuarta ola de calor de este verano, una jornada en la que se alcanzarán los 36-38 ºC en la mayor parte de la península y podrán superarse los 40 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Con esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja (riesgo importante) en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco y el amarillo en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.

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Esta jornada habrá tiempo estable de forma generalizada, con dominio de las altas presiones, cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones.

Solo se darán intervalos de nubes bajas matinales en el norte de Canarias, Estrecho, Melilla y zonas del Cantábrico y de Galicia, con posibles bancos de niebla dispersos y una tendencia general a despejar. En los litorales de Galicia podría aumentar la nubosidad dejando brumas costeras.

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En el sur peninsular es probable la entrada de calima.

Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la península, de manera notable las máximas en amplias zonas del tercio norte e incluso de forma extraordinaria en el Cantábrico oriental. Únicamente se esperan descensos en las máximas en el oeste de Galicia, mientras en los archipiélagos habrá pocos cambios.

Se prevé rebasar los 36 ºC en amplias zonas del interior peninsular, pudiendo sobrepasar los 40 ºC en las depresiones del sur y suroeste, aproximándose a este valor en el valle del Ebro. En el Mediterráneo y en el cuadrante suroeste habrá noches tropicales, sin bajar de los 20 ºC.

Soplará levante en el Estrecho y alisio en Canarias, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. El viento será moderado del nordeste en los litorales del sureste peninsular y del este en el Cantábrico y norte de Galicia, que irá amainando. En el resto habrá viento flojo.

- GALICIA: brumas y bancos de niebla en zonas habituales de Lugo y en los litorales. Cielo poco nuboso o despejado, pasando progresivamente en los litorales a nuboso o cubierto, con nubes bajas. Temperaturas mínimas en ascenso o con cambios ligeros. Las máximas en aumento, que podrá ser notable o extraordinario,y en descenso en el litoral atlántico, que también podrá ser notable o con cambios ligeros. Viento flojo variable, con intervalos de mayor intensidad en los litorales.

- ASTURIAS: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con cambios ligeros o en ascenso, que podrá ser localmente notable en la cordillera; máximas en aumento, notable e incluso extraordinario en el interior. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas al alza, en descenso o con pocos cambios; máximas en ascenso, notable e incluso localmente extraordinario en el interior. Viento flojo variable en el interior; en el litoral, el viento irá amainando.

- PAÍS VASCO: predominio de cielos despejados, salvo algo de nubosidad baja de madrugada. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso extraordinario generalizado, pudiendo superar los 36-37 ºC en el interior. Viento flojo variable en el interior; en el litoral viento flojo, con algún intervalo más intenso.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en aumento, excepto en el nordeste; máximas en ascenso, puede ser notable en el nordeste. Viento variable, flojo en general.

- NAVARRA:cielo poco nuboso o despejado, sin descartar nubosidad baja de madrugada en el tercio norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en notable ascenso, que será extraordinario en algunas zonas.Viento flojo variable.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios, en ligero descenso o en aumento; máximas en notable ascenso. Viento variable, flojo.

- ARAGÓN: cielo despejado. Temperaturas en ascenso, notable el de las máximas. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas de valle.

- CATALUÑA: cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas en el litoral de Tarragona. Temperaturas mínimas en aumento, más ligero en el litoral y prelitoral central y norte; máximas en ascenso o sin cambios, con valores elevados en la depresión central.

Viento flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas, ocasionalmente moderadas.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso, más generalizado en las máximas. Viento variable, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado, salvo algún intervalo de nubosidad de evolución. Temperaturas en aumento, se pueden superar los 35 en zonas bajas de la sierra y los 38-39 grados en el resto. Vientos flojos variables.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en Albacete, con brumas y posibles nieblas asociadas. Calima ligera. Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas, que pueden alcanzar o superar los 40 ºC en puntos del tercio occidental. Vientos flojos variables con intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas matinales en el litoral de Alicante. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas al alza o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas, con intervalos de moderado en el litoral de Valencia.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Nubes bajas y brumas matinales en el interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en aumento. Vientos moderados en el litoral y flojos, con intervalos moderados, en el interior.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso, localmente mínimas sin cambios. Vientos en general flojos variables y con intervalos en las Béticas occidentales. Levante moderado a fuerte en el litoral almeriense; fuerte en el Estrecho y Grazalema, con rachas muy fuertes.

- CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado en general, y nuboso en el norte de las islas por debajo de los 800-1000 metros. Temperaturas máximas en ascenso en zonas altas de las islas montañosas y con pocos cambios en el resto. Viento moderado, ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve. EFE

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