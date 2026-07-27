Las grandes telecos ponen fin a las llamadas gratuitas con Venezuela tras los terremotos

Madrid, 27 jul (EFE).- Telefónica, MasOrange y Vodafone España han puesto fin, o lo harán en los próximos días, a las medidas extraordinarias que activaron para facilitar las comunicaciones entre España y Venezuela tras los terremotos registrados en el país, según han informado a EFE fuentes de estas compañías.

Telefónica será la última de las tres grandes operadoras en concluir esta iniciativa, que mantendrá vigente hasta el próximo 1 de agosto, según ha informado este lunes a sus clientes.

PUBLICIDAD

La compañía ha comunicado que, a partir de esa fecha, las llamadas y los mensajes de texto enviados desde España a Venezuela volverán a facturarse con las tarifas habituales.

Los consumos realizados desde el 1 de agosto se reflejarán en la factura correspondiente al mes de septiembre.

Tras los terremotos de Venezuela, Telefónica, MasOrange y Vodafone España activaron en junio medidas especiales para que las personas afectadas pudieran mantenerse en contacto con sus familiares y allegados.

PUBLICIDAD

Estas iniciativas permitían realizar gratuitamente llamadas internacionales y enviar mensajes de texto desde España a Venezuela, así como utilizar determinados servicios de voz y datos en itinerancia -roaming- desde el país latinoamericano.

MasOrange activó la medida el pasado 25 de junio y la mantuvo durante quince días, mientras que Vodafone España también ha confirmado a EFE que ya ha dado por finalizada su iniciativa.

PUBLICIDAD

Con la conclusión de las medidas de Telefónica el 1 de agosto, las tres grandes compañías de telecomunicaciones que operan en España habrán recuperado la facturación habitual de las comunicaciones con Venezuela. EFE