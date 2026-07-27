Espana agencias

Las exmonjas de Belorado niegan apropiación indebida en la venta "legal" de obras de arte

Guardar
Google icon

Briviesca (Burgos), 27 jul (EFE).- Las exmonjas de Belorado podían vender "perfectamente" obras de arte y patrimonio del convento burgalés sin necesidad de pedir autorización a nadie, ya que eran sus legítimas propietarias, ha defendido el abogado de las exreligiosas después de que cinco de ellas hayan declarado este lunes en el juzgado de Briviesca (Burgos) por varios delitos de apropiación indebida.

Las exmonjas están investigadas dentro de una causa abierta por la venta a través de internet de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del cenobio, y por la que el pasado noviembre se detuvo a dos de ellas, la exabadesa sor Isabel y sor Paloma, que quedaron en libertad provisional.

PUBLICIDAD

El abogado, Enrique García de Viedma, ha explicado a los medios de comunicación que las ventas a las que se refiere la investigación, entre las que se incluye una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII que fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid, tuvieron lugar en 2023, antes del cisma.

Ha insistido en que fueron "perfectamente legales" porque las ahora exmonjas eran entonces integrantes del Monasterio de Santa Clara de Belorado y las piezas pertenecían al convento, por lo que "las podían vender perfectamente", ha afirmado, para continuar asegurando que los importantes venta eran "nimios".

PUBLICIDAD

También ha aseverado García de Viedma que ninguna de las piezas estaba en el inventario general de bienes y muebles ni eran de interés cultural, y las exmonjas no necesitaban autorización para venderlas, y "nadie lo ha contradicho" en la vista celebrada este lunes, ni existe norma que desmienta esta afirmación.

 La declaración de las exmonjas -cuatro presencialmente (sor Isabel, sor Paloma, sor Sion y sor Israel) y una quinta por vídeoconferencia- ha correspondido a dos causas: junto a la venta de obras de arte, a la que se ha unido la venta de cuatro casullas, se suma otra por el uso de los vehículos del monasterio tras el cisma.

El abogado ha calificado de "absurdas" las denuncias interpuestas por el Arzobispado de Burgos, en ambos casos por apropiación indebida, y hurto. En lo relativo a las casullas, son cuatro del medio centenar con el que contaban en el convento, se vendieron por internet y por ellas obtuvieron 700 euros en el verano de 2024.

En cuanto al usos de los vehículos del monasterio, ha explicado que la causa se centra en dos vehículos de renting, que estaban a nombre del monasterio pero que pagaban las exmonjas, y que se devolvieron después de que la empresa lo requiriese tras tratar de negociar un cambio de titular para mantener su uso.EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

Llega a España una cúpula de calor: la Aemet advierte de temperaturas extremas y aumenta el riesgo de incendios

Este miércoles llega la cuarta ola de calor de verano y es imporante extremar las precauciones

Llega a España una cúpula de calor: la Aemet advierte de temperaturas extremas y aumenta el riesgo de incendios

Así es Zumárraga, el pueblo que participa esta noche en ‘Grand Prix’ y que destaca por su joya arquitectónica de la Ermita de La Antigua y su cercanía al entorno natural del Parque Natural de Aizkorri-Aratz

La localidad guipuzcoana alberga un rico patrimonio artístico y cultural ligado al desarrollo rural vasco y a la posterior industrialización que transformó la comarca en el siglo XIX

Así es Zumárraga, el pueblo que participa esta noche en ‘Grand Prix’ y que destaca por su joya arquitectónica de la Ermita de La Antigua y su cercanía al entorno natural del Parque Natural de Aizkorri-Aratz

Miguel Bosé carga contra la Agenda 2023 por la oleada de incendios que arrasan Madrid y Ávila: “Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan”

El cantante ha publicado un mensaje en Instagram en el que responsabiliza a las políticas medioambientales de la magnitud de los fuegos

Miguel Bosé carga contra la Agenda 2023 por la oleada de incendios que arrasan Madrid y Ávila: “Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan”

La reina Letizia combate el calor de Jerez con un dos piezas sin mangas de Hugo Boss: envuelta en un azul celeste tan claro que parece blanco

La monarca ha asistido a la reunión anual del Instituto Cervantes y ya se prepara para sus vacaciones en Marivent

La reina Letizia combate el calor de Jerez con un dos piezas sin mangas de Hugo Boss: envuelta en un azul celeste tan claro que parece blanco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah