Las exmonjas de Belorado niegan apropiación indebida en la venta "legal" de obras de arte

Briviesca (Burgos), 27 jul (EFE).- Las exmonjas de Belorado podían vender "perfectamente" obras de arte y patrimonio del convento burgalés sin necesidad de pedir autorización a nadie, ya que eran sus legítimas propietarias, ha defendido el abogado de las exreligiosas después de que cinco de ellas hayan declarado este lunes en el juzgado de Briviesca (Burgos) por varios delitos de apropiación indebida.

Las exmonjas están investigadas dentro de una causa abierta por la venta a través de internet de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del cenobio, y por la que el pasado noviembre se detuvo a dos de ellas, la exabadesa sor Isabel y sor Paloma, que quedaron en libertad provisional.

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El abogado, Enrique García de Viedma, ha explicado a los medios de comunicación que las ventas a las que se refiere la investigación, entre las que se incluye una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII que fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid, tuvieron lugar en 2023, antes del cisma.

Ha insistido en que fueron "perfectamente legales" porque las ahora exmonjas eran entonces integrantes del Monasterio de Santa Clara de Belorado y las piezas pertenecían al convento, por lo que "las podían vender perfectamente", ha afirmado, para continuar asegurando que los importantes venta eran "nimios".

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También ha aseverado García de Viedma que ninguna de las piezas estaba en el inventario general de bienes y muebles ni eran de interés cultural, y las exmonjas no necesitaban autorización para venderlas, y "nadie lo ha contradicho" en la vista celebrada este lunes, ni existe norma que desmienta esta afirmación.

La declaración de las exmonjas -cuatro presencialmente (sor Isabel, sor Paloma, sor Sion y sor Israel) y una quinta por vídeoconferencia- ha correspondido a dos causas: junto a la venta de obras de arte, a la que se ha unido la venta de cuatro casullas, se suma otra por el uso de los vehículos del monasterio tras el cisma.

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El abogado ha calificado de "absurdas" las denuncias interpuestas por el Arzobispado de Burgos, en ambos casos por apropiación indebida, y hurto. En lo relativo a las casullas, son cuatro del medio centenar con el que contaban en el convento, se vendieron por internet y por ellas obtuvieron 700 euros en el verano de 2024.

En cuanto al usos de los vehículos del monasterio, ha explicado que la causa se centra en dos vehículos de renting, que estaban a nombre del monasterio pero que pagaban las exmonjas, y que se devolvieron después de que la empresa lo requiriese tras tratar de negociar un cambio de titular para mantener su uso.EFE

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