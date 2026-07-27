La superficie quemada por incendios en España sube a 172.400 hectáreas,20.000 más que ayer

Madrid, 27 jul (EFE).- La superficie forestal afectada por los incendios desde comienzos de año en España asciende ya a 172.396,10 hectáreas, cerca de 20.000 hectáreas más que las contabilizadas este domingo y casi seis veces las 29.817 registradas durante el mismo periodo de 2025.

Según la última actualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) hecha pública este lunes, hasta el 27 de julio se han producido además 35 grandes incendios forestales (GIF), tres más que los contabilizados un día antes y frente a los once registrados en las mismas fechas del pasado año.

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De este modo, el número de grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas afectadas, se ha multiplicado por más de tres respecto a 2025.

La actualización llega después de varias jornadas marcadas por grandes incendios en distintos puntos del país, especialmente en Ávila, la Comunidad de Madrid, Toledo y Castellón.

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Los datos son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2026. EFE