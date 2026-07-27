La Sierra Norte de Guadalajara comienza su recuperación con la vuelta de todos los vecinos

Beatriz Retuerta

Guadalajara, 27 jul (EFE).- Los pueblos de la Sierra Norte afectados por el incendio de La Mierla (Guadalajara), que ha calcinado más de 32.000 hectáreas, comienzan la recuperación tras el fin de las restricciones este domingo, cuando se permitió regresar a los vecinos de los municipios que quedaban desalojados.

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“La gente, una vez pasado el primer impacto, tiene muchas ganas de empezar a hacer cosas, no sabe muy bien qué, pero algo, lo que haga falta. Y bueno, iremos viendo y dándole forma a todo”, afirma a EFE el alcalde de Semillas, César Rodríguez, cuyo término municipal ha sido prácticamente arrasado por el fuego excepto el núcleo urbano.

Así, Rodríguez calcula que, a falta de la peritación por personal técnico de la Junta y teniendo en cuenta que se trata de un término municipal grande, con 5.000 hectáreas, se ha quemado "casi la totalidad", aunque añade que queda por ver si ha quedado "alguna mancha verde".

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Por ello, reconoce la desolación de sus vecinos cuando volvieron el sábado, pese a que "está tornando en ganas de recuperar la zona".

Explica que en el pueblo se quedó un ganadero y él subió lo que le permitió la Guardia Civil, al tiempo que subraya la necesidad de tener en el terreno a gente que lo conoce, para aspectos como por ejemplo saber dónde están las bocas para tomar los hidrantes o indicar dónde está la piscina municipal, que "ahí había mucha agua y de muy fácil acceso".

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Este regidor da voz a sus colegas en la zona con un mensaje unitario de fuerza para recuperarse y un llamamiento a no ser olvidados.

Por ahora, afirma que las ayudas no han faltado en la zona, cada vez más coordinadas.

En concreto, la última ha sido la campaña que este mismo lunes ha lanzado UPA Guadalajara en la que hacen un llamamiento a la donación solidaria para poder alimentar al ganado y coordinar toda la ayuda que les está llegando.

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"Hemos detectado con los ganaderos que tenemos por esa zona la necesidad inmediata de paja y forraje como hemos puesto. Sí que se está contando con que habrá ayudas públicas, pero ya sabemos que las ayudas llevan un tiempo, unos plazos y como los animales comen cada día, hay una necesidad ya", explica a EFE María José Ramírez, secretaria de UPA Guadalajara.

A eso se suma el ofrecimiento que les llega de personas de otros puntos de la provincia de Guadalajara, Cuenca incluso Soria.

Sobre el sentimiento que inunda la zona, Ramírez cree que se puede resumir en "tristeza y desesperación". EFE

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