La Laguna Tenerife anuncia la desvinculación del escolta Joan Sastre

Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).- El La Laguna Tenerife ha anunciado este lunes que el escolta Joan Sastre no continuará la próxima temporada con la entidad aurinegra después de cinco años de trayectoria en la isla.

Joan Sastre pone fin a su etapa en Tenerife tras un año en el que disputó 31 encuentros, en los que promedió 2.2 puntos, 1.5 rebotes, 0.8 asistencias y 13:28 minutos, con 2,6 puntos de valoración, según indica la página oficial de la ACB.

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El mallorquín registra en su dilatada carrera en la Liga Endesa, con 17 temporadas repartidas entre el Real Betis, Casademont Zaragoza, Valencia Basket y La Laguna Tenerife, un total de 490 partidos, con una media de 17 minutos, 5.3 puntos, 1.9 rebotes, 1.1 asistencias y 5.5 de valoración.

Joan Sastre abandona la disciplina del La Laguna Tenerife tras 164 partidos disputados con la camiseta aurinegra, entre los que consiguió representar a España en los clasificatorias al Mundial de baloncesto, en la campaña 2021/22. EFE

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