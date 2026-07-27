La jueza de la dana cita a declarar como testigo al conseller de Infraestructuras Vicente Martínez Mus

La jueza que instruye la causa por la gestión de la dana ha acordado la declaración como testigo del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, así como del jefe del Servicio de Presidencia de la Diputación de Valencia.

En dos autos notificados este martes a las partes, la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja Plaza nº 3 acuerda estas nuevas testificales en el procedimiento por la gestión de la barrancada en la que perdieron la vida 231 personas.

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En la primera resolución, recuerda que la comparecencia del conseller de Medio Ambiente había sido solicitada por la acusación ejercida por el PSOE y la contestación estaba pendiente de la obtención de los archivos adjuntos del chat 'Consell PP', tras la aportación de mensajes de fecha de 29 de octubre de 2024 por parte de la vicepresidenta Susana Camarero.

La jueza constata que dichos archivos --entre los que se encuentran los de Centro de Gestión y Seguridad Vial Cegesem sobre el estado de las carreteras el día 29 de octubre de 2024-- han sido aportados por la exportavoz del Consell Ruth Merino.

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Agrega que los diversos informes de Cegesem, remitidos a dicho chat, por el conseller Martínez Mus "hacen referencia a poblaciones pertenecientes a la cabecera del barranco del Poyo y de barrancos tributarios del mismo, cuyas carreteras se vieron afectadas por las inundaciones y fueron cortadas". También, prosigue, "a otras poblaciones donde se produjeron fallecimientos y lesiones que son objeto del presente procedimiento".

"Afectaría, en consecuencia, a diversas localidades y zonas en las que se produjeron resultados mortales y lesivos, y serían indicativas de la gravedad de la situación y de las zonas en las que tenían lugar las precipitaciones de mayor intensidad", argumenta la jueza, que concluye que esto conlleva "la procedencia" de la declaración testifical del responsable de Infraestructuras.

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