Junts ve "venganza" judicial en el procesamiento de tres mossos por la huida de Puigdemont

Barcelona, 27 jul (EFE).- El portavoz de JxCat, Josep Rius, ha lamentado este lunes el procesamiento de tres agentes de los Mossos d'Esquadra, acusados de colaborar en la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona en agosto de 2024: "Esto no es justicia, es una venganza".

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona procesa a los tres agentes, que quedan a un paso de juicio por omisión del deber de perseguir delitos, castigado con penas de inhabilitación, por colaborar en la huida de Puigdemont tras su fugaz regreso el 8 de agosto de 2024, coincidiendo con la investidura de Salvador Illa como presidente catalán.

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En rueda de prensa desde la sede de JxCat, Rius ha expresado su "apoyo y solidaridad" a los agentes procesados, porque a su juicio "no cometieron ningún delito".

Por otra parte, sobre la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica, Rius ha asegurado que su partido "estudiará" la propuesta, aunque ha insistido en que el sistema que defiende Junts para Cataluña es el "concierto económico".

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Asimismo, ha replicado al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que reclamó formalizar en septiembre una nueva Sociedad Mercantil de Inversiones de Cataluña que amplíe encomiendas de gestión ya en vigor y ponga en marcha otra para que la Generalitat ejecute obras de mantenimiento y ampliación de capacidad de la autopista AP-7.

Según Rius, "no hacen falta más consorcios", sino que lo que debe hacer el Estado es "cumplir con los catalanes" y ejecutar las "inversiones que promete".

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Después de que Junqueras haya pedido a Junts que "rectifique" su estrategia y demuestre que puede serle "útil" a Cataluña, apoyando iniciativas como la creación de un consorcio de inversiones o el nuevo modelo de financiación, Rius ha afirmado que "quien debería hacer una reflexión es el presidente de ERC".

"Que rectifique él los posicionamientos que está llevando a cabo su partido", ha afirmado. EFE