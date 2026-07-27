Feijóo se reunirá en Lima con Fujimori en apoyo a las democracias iberoamericanas

Madrid, 27 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto reunirse en Lima con la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori, a cuya investidura va a asistir para mostrar el "compromiso" de los populares con la "libertad y con las democracias iberoamericanas".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado en rueda de prensa la reunión con Fujimori y la apuesta de Feijóo y de su partido por defender la democracia "más allá de nuestras fronteras".

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El viaje de Feijóo a Perú, ha apuntado, "es mucho más" que la asistencia a una toma de posesión,, ya que busca ratificar el compromiso con el fortalecimiento de los lazos entre España y las democracias iberoamericanas.

Una posición que, a su juicio, no es una cuestión partidista o de siglas, sino "una cuestión de demócratas".

Gamarra ha señalado que la "calidad democrática" que vive Perú contrasta con la situación de países del entorno, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Queremos lanzar hoy un mensaje muy claro: frente al populismo más democracia; frente al autoritarismo, más democracia; y frente a quienes creen que el poder les pertenece, más democracia", ha añadido la dirigente popular.

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En ese contexto, ha subrayado la importancia de defender las instituciones, la separación de poderes y a los organismos independientes y plurales como "cimientos de una democracia sana que es capaz de resistir a los malos gobiernos". EFE