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El Santos recibe a Universidad Central de Venezuela con Neymar en el ojo del huracán

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São Paulo, 27 jul (EFE).- El Santos, con una cómoda ventaja de tres goles, recibe el martes a Universidad Central de Venezuela (UCV) en el partido de vuelta de la repesca para octavos de final de la Copa Sudamericana, con Neymar de nuevo en el ojo del huracán.

El conjunto paulista se impuso 1-4 en Valencia la semana pasada y le vale el empate para pasar a octavos, instancia en la que se mediría al Macará de Ecuador.

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Sin embargo, el clima está caldeado en el club de Pelé. El sábado, el equipo no pasó del empate en casa frente al Chapecoense (2-2), colista del Campeonato Brasileño, y continúa con apenas un punto de ventaja sobre la zona de descenso a la segunda división.

Neymar fue el autor de los dos goles del cuadro albinegro, el último de ellos de penalti en el minuto 89.

La polémica explotó un día después, el domingo, cuando el portal deportivo Ge, del Grupo Globo, aseguró que Neymar abroncó en el descanso de ese partido al centrocampista Gabriel Bontempo y al defensa central João Ananias, de 21 y 19 años, respectivamente, por su bajo rendimiento.

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De acuerdo con Ge, el tono del máximo goleador histórico de la selección brasileña fue "irrespetuoso" y causó malestar entre los jugadores, la comisión técnica y la directiva.

Ese domingo, el exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) fue al centro de entrenamiento, pero apenas desayunó, se hizo unas fotos y se marchó antes de tiempo sin autorización, sin llegar a ejercitarse con sus compañeros, según el citado medio.

Luego apareció en sus redes sociales para afirmar que esa supuesta bronca en el vestuario dirigida a los más jóvenes es "totalmente mentira".

"Ustedes, que están haciendo estas notas malintencionadas y mentirosas, no saben nada. No saben lo que es el fútbol, no participaron y nunca participaron de un plantel", aseveró el atacante de 34 años.

Reconoció, sin embargo, que hubo una reclamación general, a la que se unieron otros jugadores del elenco como Lucas Veríssimo, Willian Arão y Gabriel Brazão.

"Nos exigimos entre nosotros, obviamente, porque somos competitivos y queremos ganar, vencer. Pero no hubo ningún reclamo hacia los jóvenes; no voy a aceptar esas mentiras", insistió.

Con este conflicto como telón de fondo, la presencia de Neymar el martes en Vila Belmiro es una incógnita, aunque, a tenor de la goleada en tierras venezolanas, es posible que el técnico Cuca haga rotaciones.

Por su parte, UCV afronta el duelo sin sufrir desgaste físico, ya que el Torneo Apertura está suspendido tras el doble terremoto que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio y que ha causado por lo menos 5.500 muertos, según cifras oficiales.

De hecho, el partido de ida se tuvo que trasladar del Estadio Olímpico de la UCV en Caracas al Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

La U viajó el domingo a São Paulo y, a pesar de la goleada encajada en la ida, sigue "soñando en grande".

"Viajamos a Brasil con la ilusión intacta y estamos listos para dejar la vida por nuestra bandera. ¡Estamos listos!", apuntó la escuadra tricolor en sus redes sociales.

El conjunto dirigido por Daniel Sasso disputa esta eliminatoria tras quedar tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde ya demostró que puede ser un rival peligroso.

- Alineaciones probables:

. Santos: Gabriel Brazão; Gonzalo Escobar, João Ananias, Lucas Veríssimo, Gabriel Menino; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser, Miguelito (o Neymar); y Thaciano (o Rony).

.UCV: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Edwin Peraza, Gonzalo Mottes, Yohan Cumana; Alexander González, Francisco Solé, Williams Lugo, Alexander Granko, Edwin Mosquera; y Juan Camilo Zapata.

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay).

Estadio: Urbano Caldeira, más conocido como Vila Belmiro, en la ciudad brasileña de Santos.

Horario: 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles). EFE

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