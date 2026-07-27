El incendio de Vall d'Uixò afecta a 7.500 hectáreas y afronta la noche con mejor escenario

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La Vall d'Uixò (Castellón), 27 jul (EFE).- El conseller valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmado que son ya 7.500 las hectáreas calcinadas en el incendio de La Vall d'Uixò, en el que no han podido trabajar los medios aéreos durante la mañana a causa del humo y que afronta la noche con un escenario favorable.

Valderrama ha insistido ante los medios, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), en que el incendio "sigue activo" y ha explicado que se produjo una "inversión térmica" durante la noche que ha mantenido el humo durante toda la mañana.

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Esa circunstancia ha impedido actuar a los medios aéreos, aunque esta tarde ya están actuando sin cesar los 25 desplegados en el dispositivo que están aprovechando esta "ventana de oportunidad".

La prioridad en estos momentos es la protección de la ciudadanía y de los núcleos urbanos, ha señalado el conseller. EFE

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