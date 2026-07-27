Sevilla, 27 jul (EFE).- El guardameta del Betis Diego Conde sufre una luxación en el hombro izquierdo que sufrió el pasado sábado en un choque fortuito con su compañero Diego Llorente en el partido ante el Granada en Los Cármenes.

Diego Conde ha sido la última incorporación del Betis para esta temporada tras la retirada de Adrián San Miguel y la rescisión de contrato de Pau López para marcharse al Andorra, por lo que el madrileño ha llegado cedido por un año desde el Villarreal para competirle la titularidad a Álvaro Valles, con el reciente campeón de Europa sub-19 Manu González como tercero.

PUBLICIDAD

Tras jugar en la segunda parte ante el Recreativo de Huelva, el meta madrileño salió como titular ante el Granada el pasado sábado, aunque en el minuto 35 se lesionó en un choque con el central Diego Llorente que le produjo la luxación de la que informó este lunes el club.

Aunque el Betis señaló que "su reincorporación al trabajo con el grupo dependerá de la evolución del proceso de recuperación", la naturaleza de este tipo de lesiones apunta, en función de su gravedad, a varias semanas de baja a casi cuatro del comienzo de LaLiga el próximo 21 de agosto ante la Real Sociedad en La Cartuja.

PUBLICIDAD

La baja de Diego Conde deja al técnico chileno Manuel Pellegrini con sólo dos porteros para el primer equipo, por lo que en las próximas concentraciones en Marbella (Málaga), del 27 de julio hasta el 1 de agosto, y Dublín, del 3 al 7 de agosto, tendrá la opción como tercero de Yan Zhurabvsky, internacional con las categorías inferiores de la selección ucraniana de 17 años. EFE