Controlado tras cinco días el incendio de Rábano (Zamora) y preocupa otro fuego en La Raya

Zamora, 27 jul (EFE).- El incendio forestal declarado hace cinco días en Rábano de Aliste (Zamora), al parecer a causa de una cosechadora, ha quedado controlado este lunes tras quemar unas 168 hectáreas de superficie arbolada y la preocupación en la zona se traslada ahora a otro fuego que se ha iniciado en Portugal, en La Raya que limita con España, cerca de la localidad zamorana de Riomanzanas.

En el incendio portugués, que se encuentra activo desde este lunes al mediodía y cuya columna de humo es visible desde varios pueblos de la comarca de Aliste, trabajan un centenar de efectivos, junto a una treintena de medios terrestres y seis medios aéreos, entre ellos medios de extinción del operativo autonómico de Castilla y León, según han informado fuentes de Protección Civil de Portugal y de la Junta de Castilla y León.

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El fuego en el país vecino se localiza entre las localidades portuguesas de San Julián de Palacios y Deilao São Julião De Palácios, a apenas dos kilómetros de la frontera, y el viento en algunos momentos sopla ligeramente en dirección este, lo que significa que se acerca a los límites con España.

El incendio de Rábano de Aliste, por el que la Guardia Civil ha investigado a una persona como supuesto autor de un delito de incendio forestal por ser el causante del fuego cuando cosechaba, se declaró sobre las siete y media de la tarde del pasado miércoles y obligó la primera noche a confinar la población de la localidad en la que se declaró. EFE

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