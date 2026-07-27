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Albares conversa con Almeida para tratar que la Casa Árabe continúe en su actual sede en Madrid

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El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha mantenido este lunes una conversación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el objetivo de mantener la actual sede de la Casa Árabe en las Escuelas Aguirre, sobre la que el regidor madrileño anunció la retirada de la cesión y el desalojo del edificio antes del 1 de septiembre.

Según fuentes del Ministerio de Exteriores, la conversación ha sido "cordial" y "constructiva" y ha concluido con el acuerdo de que el diálogo continúe con el objetivo de que la Casa Árabe mantenga su sede actual, donde lleva 20 años ininterrumpidos.

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La llamada se ha producido después de que Albares remitiera una carta a Almeida pidiéndole abordar el "anuncio unilateral" del desalojo del edificio antes del 1 de septiembre, reiterando la "mano tendida" del Ministerio y también el malestar y la sorpresa que la decisión del consistorio madrileño ha generado entre los embajadores árabes de Madrid, estudiantes de árabe, intelectuales y también la ciudadanía.

La decisión es "incomprensible", le ha vuelto a trasladar Albares a Almeida, mencionando también su "extrañeza" por el anuncio, que el alcalde hizo en declaraciones a los medios de comunicación de manera unilateral y sin tener en cuenta al resto de miembros del Consejo Rector, del que forman parte Exteriores, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y, hasta hace unos meses, también la Comunidad de Madrid, además del ayuntamiento de la capital.

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En este sentido, el ministro de Exteriores ha hablado con el alcalde del "grave daño" que supone esta decisión para la política exterior del país, la imagen internacional de España y la proyección exterior de Madrid.

Así las cosas, Albares ha recordado a Almeida que su ayuntamiento ha participado en todos los patronatos y ha firmado las actas relativas a la gestión de la Casa Árabe, alabando su actual dirección y el plan de gestión que está llevando a cabo.

Este martes, Albares mantendrá una reunión solicitada por los estudiantes de árabe en la sede del Ministerio de Exteriores del Palacio de Santa Cruz, quienes buscan una solución para poder continuar con sus cursos.

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EuropaPress

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