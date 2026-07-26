Zarautz se impone también en la ARC 1 y firma un doblete en Zumaia

Redacción deportes, 26 jul (EFE).- La embarcación de Zarautz se ha impuesto en la XLI Ikurriña de Zumaia, novena regata puntuable de la Liga ARC 1, y ha firmado así un doblete en aguas guipuzcoanas después de la victoria lograda por su tripulación femenina en la prueba de la Liga ETE.

En una jornada con condiciones meteorológicas que complicaron el campo de regatas, la 'Enbata' aventajó en 42 segundos a Deusto, líder de la categoría, y en 43 a los cántabros de Pedreña. Zumaia, Lapurdi, Kaiku, Hibaika, Arkote, Astillero, Hondarribia B, San Pedro y Orio B completaron la clasificación.

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Una vez disputadas nueve de las 16 regatas de las que consta la competición, la Liga ARC 1 sigue encabezada por Deusto, con 103 puntos, seguida de Zarautz (100), Zumaia (93), Pedreña (70), Kaiku (64), San Pedro (55), Astillero (50), Hondarribia B (46), Hibaika (43), Lapurdi (42), Orio B (19) y Arkote (17). EFE

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