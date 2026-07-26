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Yulenmis Aguilar regresa con un título nacional tras superar una lesión

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Málaga, 26 jul (EFE).- La hispanocubana Yulenmis Aguilar protagonizó uno de los regresos más destacados de los Campeonatos de España de atletismo al proclamarse campeona nacional de lanzamiento de jabalina con un mejor intento de 59,78 metros, después de superar una lesión que la obligó a pasar por el quirófano.

La atleta de la Diputación Valencia CA volvió a competir al máximo nivel en el Estadio Ciudad de Málaga y completó los seis lanzamientos del concurso, una muestra de su recuperación tras un largo proceso de rehabilitación. Aguilar dominó la prueba desde el inicio y recuperó el título nacional con una marca que ningún otro rival pudo igualar.

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La medalla de plata fue para Yiset Magali Jiménez Chaguendo, del Sanysec-Club Ourense Atletismo, que alcanzó los 53,62 metros, mientras que el bronce correspondió a la sub-23 Paula Redondo, del Bidezabal Durango AT, con un lanzamiento de 48,15.

La cuarta posición fue para Enya Carretero, del Alcampo Scorpio 71, con 47,92 metros, seguida por Erika Sellart, de la Diputación Valencia C.A., quinta con 47,42.

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La victoria de Aguilar supone un impulso para una atleta que ha tenido que superar meses de dificultades por culpa de la lesión. Su regreso al primer plano del atletismo español quedó reflejado con un rendimiento sólido y regular en Málaga, donde volvió a demostrar su calidad para conquistar el oro y confirmar que está preparada para afrontar con garantías los próximos compromisos. EFE

jmd/jpd

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