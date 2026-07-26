Vox insiste en que el cambio climático "no es la causa de los incendios", sino el "abandono del medio rural"

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha afirmado este domingo que el cambio climático "no es la causa de los incendios que están arrasando España", sino el "abandono del medio rural".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decir que "la solución es un Pacto de Estado contra la emergencia climática", un "diagnóstico por supuesto es erróneo".

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Alonso ha recordado que en verano siempre ha habido altas temperaturas y viento, y "lo que nunca ha habido es el abandono y la salvaje acumulación de vegetación seca, ya que hay más de 60 millones de toneladas con respecto al año anterior, que han provocado los delirios ecologistas de los políticos".

En su opinión, la principal causa de estos incendios la tiene "el abandono del medio rural" fundamentalmente, ya que a la gente del campo "se le multa por retirar restos de vegetación seca, madera, piñas y esparto". Ha indicado que se han "prohibido, prácticamente, los desbroces por aquello de mejorar la diversidad del campo", lo que es "una auténtica barbaridad".

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Alonso ha propuesto lanzar un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra los Incendios que se centre en la "prevención durante todo el año", de tal manera que se permita y se incentive a la gente de los pueblos y del campo a volver a trabajar el monte, cuidarlo, limpiarlo y protegerlo.

"Al campo deben volver los ganaderos y el ganado porque si las personas no dominan el monte, el monte acaba con las personas", ha señalado.

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Asimismo, ha querido dejar claro que Vox exigirá en Andalucía el cumplimiento del acuerdo de gobierno con PP-A "en todo lo relativo a la prevención y lucha contra los incendios dotando del presupuesto que se necesite y asegurando la ejecución del 100%".

Ha añadido que hay que "mejorar las condiciones de los verdaderos héroes que se juegan la vida para salvar la nuestra".

Alonso ha dado el pésame a los familiares y seres queridos de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos y a los del fallecido en Manises (Alicante).

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