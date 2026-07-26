Vaquero (PNV) pide un "ejercicio de democracia" ante un PP que "quiere gobernar a toda costa" y "asume" ideas de Vox

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, pide hacer un "ejercicio de democracia" y "defender los sistemas democráticos" ante un Partido Popular que, por querer "gobernar a toda costa", "tiende la mano a Vox y asume parte de su ideario político".

Vaquero, en una entrevista publicada por el diario Berria, recogida por Europa Press, cree que el "riesgo" de la situación internacional es que se "cuestionan los sistemas democráticos que hemos conocido hasta ahora" y ve una "una falta de adhesión social, no sólo a los políticos y a los partidos políticos, sino también a los sistemas e instituciones democráticas".

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"Cuando se cuestionan, se cuestiona el modelo de sociedad que tenemos", explica, y considera que la presencia de la ultraderecha en España se debe a que "el PP ha pactado para poder gobernar en algunas comunidades autónomas y también porque se genera cierta polarización". "El PP provoca, responde el Partido Socialista y otros, y ahí está Vox, comiendo palomitas y aplaudiendo; sin hacer nada, y ganando votos. Y creo que no hay que darle tanto protagonismo", afirma.

Vaquero admite que, "a través de la polarización y la crispación, ganan votos las fuerzas políticas que están en el extremo" y pide, ante ello, un "ejercicio de democracia".

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"Tenemos que argumentar nuestras posiciones políticas, porque la cuestión no es ni blanca ni negra. Y, últimamente, la política se ha convertido en Tiktok", lamenta, por lo que ve necesaria una base compuesta por "una sociedad madura, una sociedad que cree en los derechos humanos, un pueblo que garantiza la justicia social".

Preguntada por si existe una falta de capacidad para dar una respuesta al auge de la ultraderecha, señala que, entre los "muchos factores", el Partido Popular "quiere gobernar a toda costa, por eso tiende la mano a Vox y por eso tiene que asumir parte del ideario político de Vox".

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"Y así normalizas esas ideas políticas porque eso es una prioridad nacional. Eso lo asimilas entre tus votantes y lo normalizas en la sociedad", explica, por lo que apela a la "responsabilidad" de la sociedad. "Si no, dejamos ese camino a los de extrema derecha y a los que están intentando polarizarse, y a la gente no hay que tratarla como a niños. Somos una sociedad madura y los temas hay que tratarlos, darles soluciones. Partiendo del consenso, claro", asegura.