Van der Poel logra un épico triunfo en los Campos Elíseos

París, 26 jul (EFE).- El neerlandés Mathieu van der Poel logró un agónico triunfo en la última etapa del Tour de Francia, en los Campos Elíseos de París, donde el esloveno Tadej Pogacar se coronó por quinta vez como ganador de la carrera.
El ciclista del Alpecin se escapó junto a Pogacar en la última subida a Montmartre y mantuvo el esfuerzo hasta el último metro, donde no pudo ser cazado por apenas centímetros por el pelotón liderado por el belga Jasper Philipsen y el danés Mads Pedersen.
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Es la segunda victoria este año de Van der Poel en el Tour de Francia, la cuarta en total. EFE
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