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Un total de 19 personas atendidas por inhalación de humo en el incendio de Vall d'Uixó

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València, 26 jul (EFE).- Un total de 19 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo en el incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), de las que siete permanecen en observación en el Hospital de La Plana, dos están ingresadas y una ha sido atendida en urgencias.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado esta noche el hospital para interesarse por el estado de las personas atendidas y asistir a la reunión de coordinación y planificación de recursos sanitarios ante el incendio, ha informado la Generalitat.

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Asimismo, Sanidad ha reforzado la central del CICU en Castellón, así como los Puntos de Atención Continuada de La Vall d’Uixó, Onda y Betxí, y el centro de salud de Moncofa. Además, se ha desplazado personal sanitario al polideportivo de Nules.

También se ha reforzado el Hospital de La Plana, y se ha contactado y evaluado a todos los pacientes de la Unidad de Hospitalización a Domicilio de la Vall d'Uixó, Nules, Vilavella y Artana.

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En Hospital de Crónicos de La Magadalena, se han habilitado camas para atender a pacientes crónicos que necesiten oxígeno, según las mismas fuentes.

Por su parte, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria ha movilizado un Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), un Servicio Vital Avanzado de enfermería (SVA), cuatro Soporte Vital Básico (SVB), una unidad de Transporte No Asistido (TNA), un vehículo de comunicaciones, una Unidad de Soporte y Coordinación (USC), y un vehículo de apoyo logístico.

Además, la Dirección General de Farmacia está en contacto permanente con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón y se está aplicando el protocolo de emergencias para atender en las farmacias de guardia las necesidades de medicación de pacientes afectados por desalojos.

Ante esta situación, se permite la retirada de medicación aportando exclusivamente el número de DNI.

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha informado de que en la noche del sábado tuvo que ser desalojada la residencia de mayores Novaedat de Vall d'Uixó, con más de un centenar de personas que se han alojado en diferentes localidades como Castellón, Burriana, Cullera, Carlet y Estivella.

De igual manera, se había procedido a la trasladar a las personas dependientes que estaban en sus domicilios en las localidades desalojadas de Artana y la Vilavella a la residencia de la Generalitat en Burriana.

 EFE

ca/mcm

(foto ) (vídeo)

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