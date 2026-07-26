Temas del día de EFE España del domingo 26 de julio de 2026 (13:30 horas)

INCENDIOS FORESTALES
Madrid - Los incendios en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas, según Protección Civil
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Navaluenga (Ávila) - Sánchez prevé horas "complejas" en los incendios pero algunos focos ya están consolidados
(Texto enviado a las 11:45; 534 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
- Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica por el incendio de Ávila
(Texto enviado a las 12:01; 410 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
Madrid - Se elevan a 39 los municipios evacuados por el fuego en Ávila, Madrid y Toledo
(Texto enviado a las 11:50; 258 palabras)
- Grecia, Italia, Turquía, Portugal y once autonomías combaten incendios de Madrid y Ávila
(Texto enviado a las 11:07; 333 palabras)
- Los reyes visitan en Villamanta a desplazados por el incendio de Madrid
(Texto enviado a las 11:13; 261 palabras)
San Sebastián - Sémper plantea ir "paso a paso" antes de hablar de un pacto contra la emergencia climática
(Texto enviado a las 12:41; 574 palabras)
València - El incendio de la Vall d'Uixó quema unas 4.300 hectáreas en un frente 40 kilómetros
(Texto enviado a las 12:50; 138 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
- La mayoría de los 16.000 evacuados de Castellón va a otra vivienda y 500 son realojados (Castellón)
(Texto enviado a las 12:13; 557 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
Granada - Medios terrestres combaten el incendio de Pinos del Valle (Granada) para su control
(Texto enviado a las 10:55; 175 palabras)
León - El fuego de Murias (León) evoluciona favorablemente y permite realojar a unos 40 vecinos
(Texto enviado a las 12:21; 406 palabras)
Córdoba - Controlado el incendio forestal de Cerro Muriano (Córdoba)
(Texto enviado a las 09:17; 147 palabras)
Toledo - Levantan las medidas de evacuación y confinamiento en todos los pueblos de Guadalajara
(Texto enviado a las 11:41; 345 palabras)
Zaragoza - Los desalojados por el incendio de Ejulve pueden volver a casa al darse por estabilizado
(Texto enviado a las 10:49; 317 palabras)
Huelva - El Infoca extingue de madrugada el incendio declarado en Villablanca (Huelva)
(Texto enviado a las 09:00; 226 palabras)
Mérida - Extinguido el incendio en Cuacos de Yuste (Cáceres)
(Texto enviado a las 11:39; 169 palabras)
Madrid - La Nasa confirma que su estación en Madrid no sufre daños estructurales "significativos"
(Texto enviado a las 09:54; 369 palabras)
Madrid - Incendios de sexta generación: el fuego que desborda la extinción y altera la atmósfera
(Texto enviado a las 11:14; 560 palabras)
GOBIERNO LEGISLATURA
Madrid - Sánchez hará balance de un difícil curso decidido a dar contenido al resto de su mandato
(Texto enviado a las 11:25; 985 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023506091)
LEY AMNISTÍA (Entrevista)
Barcelona - Junqueras pide al Gobierno que haga "todo lo que esté a su alcance" para que haya amnistía
(Texto enviado a las 09:07; 408 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
CRISIS VIVIENDA
Madrid - El Gobierno ultima el decreto para contener los alquileres y aumentar la vivienda asequible
(Texto enviado a las 09:11; 765 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023549238)
TURISMO MASIFICACIÓN
Palma - Numerosas entidades sociales convocan una manifestación en Palma con el lema ‘Mallorca al límite’ para exigir un cambio de modelo económico que frene la masificación turística y garantice el bienestar de los residentes.
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- A las 19:00 horas
Madrid - ¿Cómo afrontan las comunidades autónomas la creciente llegada de turistas?
(Texto enviado a las 09:43; 711 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023634252)
SECTOR ELÉCTRICO
Madrid - El sector eléctrico cree que pedir más garantías a comercializadoras sanearía el mercado
(Texto enviado a las 09:16; 675 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023592279)
REGENERACIÓN MARINA
Madrid - Replantar el fondo marino como método para luchar contra la degradación de los océanos
(Texto enviado a las 08:00; 673 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8014710570)
MÚSICA ÉXITOS
Madrid - ¿Un número 1 que no suena? Así ha cambiado el 'streaming' los éxitos musicales en España
(Texto enviado a las 09:00; 983 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8008998726)
JAZZ SAN SEBASTIÁN
San Sebastián - La cantante y pianista canadiense Diana Krall cierra, con todas las entradas agotadas desde hace días, las actuaciones en el Kursaal del 61 Festival de Jazz de San Sebastián, una cita a la que el acordeonista Vincent Peirani, el trompeta Erik Truffaz y el saxo Antonio Lizana pondrán punto final en la Plaza de la Trinidad. Mercedes Zabaleta.
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CULTURA SACROMONTE
Granada - El Sacromonte se reivindica más allá del flamenco
(Texto enviado a las 09:50; 690 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
SPENCER TUNICK
Las Palmas de Gran Canaria - Tunick plasma el gran espectro de la identidad LGTBIQ+ en una escultura humana multicolor
(Texto enviado a las 12:45; 756 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
CINE COLECCIONISMO (Crónica)
Torrelavega (Cantabria) - La historia del cine de ciudad del siglo XX revivirá entre carteles, entradas y recuerdos
(Texto enviado a las 10:21; 568 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)
AGENDA INFORMATIVA
ECONOMÍA
19:00h.- Palma.- TURISMO MASIFICACIÓN.- Manifestación contra el turismo masivo y su impacto sobre la población residente con el lema 'Mallorca al límite'. Plaza de España. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)
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SOCIEDAD
16:00h.- Navalcarnero (Madrid).- INCENDIOS FORESTALES.- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visitan el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), desde donde se hace seguimiento de los graves incendios en la Comunidad de Madrid, Toledo y la provincia de Ávila. (Texto)
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20:00h.- València.- BATALLA FLORES.- Un millón y medio de flores se lanzan en la Batalla de Flores, un desfile con 30 carrozas que cierra la Gran Feria de València. Paseo de la Alameda.
20:00h.- Navaluenga (Ávila).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila). Asiste, por vía telemática, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. (Texto)
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CULTURA Y TENDENCIAS
18:00h.- Zaragoza.- LOLITA FLORES.- Lolita Flores protagoniza “Poncia”, una obra de Pentación Espectáculos y Teatro Español dirigida por Luis Luque con la que el Teatro de las Esquinas despide su 14ª temporada. Teatro Esquinas.
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19:00h.- Calasparra.- TOROS CALASPARRA.- Primera novillada sin caballos del XVII Trofeo Espiga de Plata, con reses de Nazario Ibáñez para Pedro de la Hermosa, Jaime Torija, Jesús Montiel, Ruiz de Palazón, Alejandro Chávarri y Óscar Campos. Plaza de Toros de Calasparra.
20:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA URBANA.- Concierto del cantante colombiano Kapo. Palmetum.
20:00h.- Cullera (Valencia).- MÚSICA FESTIVAL.- Última jornada del Zevra Festival, con las actuaciones de Anuel AA, Chanel, Juan Magán, Álvaro Soler, Metrika, Ginestà y La Pantera. Playa.
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21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Chayanne en el Roig Arena, que se enmarca en el “Bailemos Otra Vez Tour 2026”, con sus grandes éxitos y sus lanzamientos más recientes. Roig Arena.
22:00h.- Gáldar (Gran Canaria).- MÚSICA CAMELA.- Concierto del dúo Camela en las fiestas de Gáldar (Gran Canaria). Recinto cultural La Quinta.
22:00h.- Olite (Navarra).- FESTIVAL OLITE.- Puesta en escena de "Declaración de amor (Para siempre)" del Teatro de la Abadía, dentro del 27 Festival de Teatro de Olite. La Cava.
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23:00h.- València.- FESTIVAL PIROTÉCNICO.- El Festival Pirotécnico de València concluye con el espectáculo "Rapsodia Estival", de Pirotecnia del Mediterráneo, que disparará 178 kilos de materia pirotécnico en nueve minutos y medio. Plaza del Ayuntamiento.
EFE
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