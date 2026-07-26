Sumar pide evitar mostrar mapas que incorporen territorios ocupados como Palestina o el Sáhara en eventos deportivos

Sumar quiere que el Consejo Superior de Deportes elabore un protocolo de buenas prácticas para evitar que, como ha ocurrido en algunas ocasiones, se muestren mapas que incorporan territorios ocupados como Palestina o el Sáhara Occidental en competiciones deportivas.

Con este objetivo ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Educación y Deportes del Congreso, en la que llama a extremar la precaución para evitar errores en la representación territorial de determinados pueblos.

PUBLICIDAD

En concreto, persigue que la Cámara inste al Gobierno a reclamar la elaboración de un protocolo sobre el uso de mapas, banderas, denominaciones oficiales y referencias geopolíticas en el ámbito deportivo, especialmente en competiciones internacionales, retransmisiones, materiales gráficos, actos institucionales y eventos deportivos financiados total o parcialmente con fondos públicos.

El objetivo es que se garantice que tomen como referencia el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, "evitando la utilización de mapas o materiales que incorporen territorios ocupados, colonizados o pendientes de descolonización como parte del Estado ocupante o administrador de facto".

PUBLICIDAD

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo minoritario del Gobierno aboga también por promover, respetando la independencia editorial de RTVE y de los medios públicos, "mecanismos de coordinación y formación técnica para evitar que en informaciones deportivas se difundan mapas, gráficos o denominaciones contrarias al Derecho Internacional", especialmente en acontecimientos de gran audiencia como Mundiales, Juegos Olímpicos, Eurocopas, competiciones ciclistas, torneos internacionales o eventos organizados en España.

CRITERIOS COHERENTES Y NO DISCRIMINATORIOS

En paralelo, emplaza al Gobierno a defender en los organismos deportivos internacionales -incluidos el Comité Olímpico Internacional, FIFA, UEFA, UCI y demás federaciones internacionales- la aplicación de un "criterio coherente y no discriminatorio ante situaciones de ocupación, apartheid, genocidio, anexión ilegal o vulneración masiva de Derechos Humanos".

PUBLICIDAD

Sumar reclama, asimismo, que se favorezcan programas de cooperación deportiva con el pueblo saharaui y el pueblo palestino, en coordinación con sus instituciones deportivas, asociaciones, clubes, deportistas y sociedad civil, especialmente en materia de deporte base, deporte femenino, deporte adaptado, formación técnica y acceso a competiciones internacionales.

Y para evaluar las medidas que se toman en este ámbito, plantea que se obligue al Gobierno a remitir al Congreso, en el plazo de seis meses, un informe sobre las medidas adoptadas.

PUBLICIDAD