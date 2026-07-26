Seis muertos en accidentes de tráfico desde viernes, 2 de ellos motoristas y un ciclista

Madrid, 26 jul (EFE).- Seis accidentes de tráfico han dejado seis víctimas mortales este fin de semana en las carreteras, entre ellas dos motoristas y un ciclista de 34 años atropellado en El Ejido (Almería), según ha informado este domingo a EFE la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los seis accidentes tuvieron lugar el sábado, en Ajofrín (Toledo), El Ejido (Almería), Adeje (Tenerife), Guarromán (Jaén), en la M-40 de Madrid y en Cangas del Narcea (Asturias) y cada uno de ellos se saldó con un fallecido.

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Los dos motoristas fallecieron en los sucesos de Ajofrín y Adeje, mientras que el de Cangas del Narcea dejó también un herido leve.

El balance recoge los accidentes ocurridos desde el pasado viernes a las 15.00 horas hasta las 20.00 horas de este domingo. EFE