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Sánchez hará balance de un difícil curso decidido a dar contenido al resto de su mandato

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Madrid, 26 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará el próximo martes el ya tradicional balance del curso político que termina, en el que, pese a las dificultades para lograr consensos y la sombra de los casos de corrupción, pondrá en valor logros de su Ejecutivo y asegurará que pretende dar contenido a lo que resta de su mandato.

Siguiendo la tradición de anteriores jefes del Gobierno, Sánchez comparece dos veces al año en el Palacio de la Moncloa, en julio y en diciembre, para hacer un análisis de la situación política y económica.

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A ello ha sumado en sus comparecencias la presentación de un informe denominado "Cumpliendo", en el que se detallan los compromisos que ha ido contrayendo el Gobierno desde el inicio de la legislatura y el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos.

Sánchez ofrecerá los últimos datos de ese cumplimiento con la incógnita de cuánto más durará la legislatura, si la agotará hasta el próximo verano, como había venido diciendo que era su intención, o convoca las elecciones unos meses antes.

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Abrió la puerta a ese adelanto, que fuentes del Gobierno subrayan que sería meramente técnico, al plantearle el mes pasado si, tal y como pidió el PNV, podría convocar elecciones en caso de que no prosperara el proyecto de ley de presupuestos que el Ejecutivo ha garantizado que presentará

"Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, efectivamente, cuando se produzcan esas hipótesis", dijo Sánchez ante la pregunta de si descartaba ese adelanto.

Lo que quiso dejar claro es que, a la espera de saber en qué momento exacto, las elecciones generales serán en 2027.

Es decir, que en cualquier caso aún quedan meses de legislatura, y el presidente del Gobierno, según aseguran a EFE fuentes del Ejecutivo, lanzará en su balance el mensaje de que pretende dar contenido a la recta final de su mandato e intentar aprobar iniciativas.

La primera de ellas sería ese proyecto de presupuestos, pero las fuentes citadas, aunque parafraseando a Sánchez afirman que van a "sudar la camiseta" para ello, asumen la dificultad de lograrlo, máxime tras rechazarse el pasado jueves en el Congreso por segunda vez la senda de estabilidad, paso previo a la presentación de las cuentas del Estado.

Junts sigue siendo clave para que puedan prosperar esa y otras medidas en cartera, y aunque ya ha dejado claro que ha roto sus pactos de investidura, en el Gobierno se alberga la esperanza de que un regreso de Carles Puigdemont a España si finalmente puede beneficiarse e de la amnistía tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, flexibilice la posición de su partido.

Además de los presupuestos, el Ejecutivo impulsará otras decisiones como la nueva financiación autonómica o la quita de la deuda autonómica, que proseguirá su tramitación parlamentaria después de que el pleno del Congreso rechazara el jueves las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox.

Junto a ello, el Gobierno pretende llenar los meses que restan de mandato con otras decisiones que consideran de calado, como el decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes en materia de vivienda y que aún se sigue ultimando.

También resalta la importancia de la subida para 2027 del salario mínimo y de la serie de iniciativas que forman parte del plan anual normativo presentado en mayo, algunas de ellas cuya tramitación ya se ha iniciado.

El plan incluye 179 propuestas, gran parte de ellas para incorporar al derecho nacional normas europeas, y en el que se recogen otras medidas como la de modernización del sistema financiero, la de crédito al consumo, la ley orgánica de integridad pública, la de publicidad del sector público y las destinadas a luchar contra la violencia vicaria y la trata.

A ellas se suma le ley de democracia en las empresas, la de prevención de riesgos laborales, la de mejora de condiciones de trabajo en plataformas, la ley de consumo sostenible, la de asistencia jurídica gratuita, la de protección al derecho al honor y la que incorpora al derecho nacional la prueba digital.

También la ley orgánica de juventud y derechos de las generaciones futuras, la de medicamentos y productos sanitarios, la ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud y la ley de inteligencia artificial.

Todo ello insisten las fuentes consultadas por EFE en que evidencia que aún queda mucho trabajo por hacer en la presente legislatura, y aseguran que el Gobierno se va a volcar en intentar en que se conviertan en realidad.

La comparecencia de Sánchez, en la que hará hincapié en los buenos datos económicos de España, estará marcada también por las cuestiones judiciales que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE.

Aunque en su intervención inicial pueda hacer alguna referencia general a la lucha contra la corrupción, es previsible que no descienda a casos concretos hasta el turno de preguntas de los periodistas.

Entre ellos la situación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que se prevé que reitere su apoyo y vuelva a defender su presunción de inocencia tras las últimas novedades en este caso, como la declaración de su amigo y empresario Julio Martínez, quien le ha implicado en el préstamo de la aerolínea Plus Ultra.

Tras su comparecencia el martes en Moncloa Sánchez se trasladará el miércoles a Palma para el tradicional despacho de verano con el rey en el Palacio de Marivent.

A la espera de que la evolución de los incendios altere sus previsiones, será después cuando iniciará un periodo vacacional que al menos en gran parte se prevé que disfrute en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote.

La primera reunión del Consejo de Ministros tras el paréntesis veraniego está previsto para el martes 25 de agosto. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023506091)

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