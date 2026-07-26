Preocupación e incertidumbre entre los vecinos del Valle del Tiétar acogidos en Talavera

Alejandro Gómez de la Iglesia

Talavera de la Reina (Toledo), 26 jul (EFE).- Alrededor de 1.500 personas que han sido desalojadas de sus casas por los incendios en el Valle del Tiétar han sido acogidas en instalaciones municipales en Talavera de la Reina (Toledo), donde han pasado la noche y han mostrado su preocupación e incertidumbre por la situación que atraviesan sus municipios.

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Una de las personas evacuadas de Sotillo de la Adrada ha relatado a EFE la prisa de sus vecinos ante el desalojo del pueblo para poder recoger "todas las cosas importantes" antes de dejar su vivienda.

Y ha contado lo complicada que fue la salida del municipio, entre las lágrimas de los vecinos y los nervios de las mascotas por lo que estaba ocurriendo.

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Los evacuados han subrayado que están en un continuo estado de alerta sin saber lo que está pasando y recibiendo la información a través de los medios, por lo que varios afectados han criticado la desinformación sobre la situación en sus hogares.

Un vecino de Gavilanes ha incidido en la incertidumbre que tienen al no saber cuándo regresarán a sus hogares, al tiempo que ha agradecido haber podido pasar la noche en una cama.

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Otra afectada ha etiquetado la gestión con los evacuados de desastre, ya que tuvieron que desplazarse por varios pueblos de los cuales posteriormente también los desalojaban.

Por el contrario, el alcalde de Garciotum, David Palomares, ha explicado que la evacuación de este municipio ayer por la tarde se produjo "con normalidad y sin incidencias", debido a que los vecinos estaban concienciados con la situación.

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En Talavera de la Reina han tenido cama y han recibido cena y desayuno, aunque hay a quienes se han molestado por el ruido durante la noche en la zona habilitada para los desalojados con mascotas, debido al nerviosismo de los animales.

Entre los pabellones habilitados para acoger a los vecinos del Valle del Tiétar está Talavera Ferial, que alberga a más de 1.100 personas, donde hay jóvenes colaborando como voluntarios para facilitar las labores.

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El alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, ha precisado que actualmente hay alrededor de 1.500 personas evacuadas que están siendo atendidas en instalaciones municipales, pero ha hecho hincapié en que Talavera tendría capacidad para acoger el doble con la apertura de otros tres pabellones.

Además, ha agradecido la colaboración ciudadana y de las empresas para facilitar la llegada y la estancia de los evacuados, así como la solidaridad del Colegio Sagrados Corazones, de las Agustinas o del Colegio Compañía de María, que han albergado a otras cerca de 400 personas; y de la residencia universitaria o el Centro San Isidro, que han alojado a niños que estaban de campamento en la zona del Piélago.

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Escalona es otra de las localidades de Toledo que han acogido a evacuados, con prácticamente un centenar de personas en el pabellón municipal, donde están trabajando una decena de voluntarios.

Los evacuados en Escalona son vecinos de Almorox (Toledo), Cenicientos (Madrid), Cadalso de los Vidrios (Madrid) y El Tiemblo (Ávila). EFE

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