Pogacar, el ciclismo moderno entra en la leyenda

Luis Miguel Pascual

París, 26 jul (EFE).- El club de los ganadores de cinco Tours de Francia tiene ya cinco nombres, el último de ellos es el esloveno Tadej Pogacar, el hombre que simboliza el ciclismo moderno y que ha entrado ya en la leyenda.

PUBLICIDAD

El nativo de Klanec, nacido el 21 de septiembre de 1998, llega al Olimpo de los elegidos con solo 27 años, una puerta que Jacques Anquetil no franqueó hasta los 30, Eddy Merckx con 29 y Bernard Hinault y Miguel Indurain con 31, lo que le deja margen para superarlos y abrir una página nueva de la historia.

Pogacar tiene ingredientes de cada uno de ellos, a los que suma uno propio de sus tiempos, una manera científica de abordar su preparación que le otorga una mayor fiabilidad sobre la bicicleta.

PUBLICIDAD

Aunque la comparativa con Merckx es la más manida, por la voluntad de ambos de canibalizar cada carrera, el esloveno tiene también la meticulosidad con la que afrontaba cada carrera Anquetil, el descaro sobre la bicicleta de Hinault y la fortaleza casi insolente de Indurain.

De ellos también ha heredado una visión casi lúdica del deporte, que le aparta de la dimensión histórica que sus éxitos le otorgan. Como sus antecesores, Pogacar no corre como si en cada pedalada estuviera sumando una página a la enciclopedia de la bicicleta, más bien como el niño que no quiere dejar ningún juguete a sus amigos.

PUBLICIDAD

"Para mí la clave es divertirme", asegura el esloveno, que se entrena como corre, con la vocación máxima de un enamorado del ciclismo que solo rinde cuentas ante su propio placer.

Con esa filosofía ha construido un palmarés monumental en el que los cinco Tours son la llave de la leyenda, pero que cuenta con una multitud de carreras, 126 victorias, un Giro de Italia, once carreras por etapas, 22 clásicas y 35 triunfos en grandes vueltas.

PUBLICIDAD

Tal es la magnitud de su currículum que más que por lo que contiene se cuenta por lo que falta: La Vuelta a España, la París-Roubaix y el oro olímpico.

Precisamente el Vuelta fue su primera incursión en 2019 en el campo de los mayores. Acabó tercero y fue el mejor joven además de apuntarse tres etapas.

PUBLICIDAD

El salto monumental lo dio al año siguiente en la crono de La Planche des Belles Filles que ponía la guinda al Tour de la pandemia, en la que con una monumental exhibición arrebató la victoria final a su compatriota Primoz Roglic.

Se convertía así en el más joven vencedor de la prueba desde 1904 y abría la ruta hacia la leyenda. Al año siguiente firmó su primer triunfo contra el danés Jonas Vingegaard, con quien ha protagonizado una rivalidad que relanzó el interés por el ciclismo.

PUBLICIDAD

En 2022 sucumbió al empuje del escandinavo y de un equipo que le sometió a un asedio y derribo en las rampas de Col du Granon, para acabar cediendo el Tour, al igual que el del año siguiente, al que llegó mermado tras haber sufrido una caída en Lieja y sin el entrenamiento necesario.

Regresó en 2024 para recuperar su trono -esa vez era Vingegaard quien llegaba lastrado por una caída que a punto estuvo de costarle la vida en la Vuelta al País Vasco-, que ha mantenido con una hegemonía de hierro que le sitúan por encima del resto de sus rivales.

PUBLICIDAD

Como Merckx, Pogacar no se conforma con ganar el Tour, pero su superioridad ha terminado por ser tal que ya no parece pagar los esfuerzos para imponerse en otras pruebas, lo que le convierte en el mejor en las carreras por etapas y uno de los más fuertes en las clásicas.

En 2025 se convirtió en el primer ciclista en encadenar el Giro y el Tour desde el irlandés Stephen Roche en 1987. Dos veces campeón del mundo, Pogacar solo ha perdido una carrera esta temporada, la París-Roubaix que le arrebató Mathieu van der Poel.

PUBLICIDAD

En la biografía del campeón de Klanec figura la forma prematura en la que con 8 años comenzó a ganar carreras de un deporte al que se aficionó siguiendo la rueda de su hermano mayor y la manera en la que nunca quería dejar ganar a nadie. EFE