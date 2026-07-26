Pinos del Valle (Granada) retoma la normalidad tras el incendio, que ha dañado los riegos

Granada, 26 jul (EFE).- El municipio de Pinos del Valle (Granada), que este sábado fue confinado por un incendio forestal ya estabilizado, recupera este domingo la normalidad mientras valora los daños materiales ocasionados por el fuego en las líneas de riego.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, que ha visitado este domingo Pinos del Valle junto a la alcaldesa, Mercedes Moreno, ha anunciado una ayuda de 30.000 euros tanto para la reparación de los daños como para el refuerzo de los hidrantes de los que dispone el municipio.

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Rodríguez ha subrayado la coordinación entre los medios del Infoca, del consorcio provincial de Bomberos y de los ayuntamientos, que permitió, dice, dar por estabilizado un incendio que hubiera sido "un drama" no solo para el municipio, sino para todo su entorno, donde se concentra una de las masas forestales más importantes de la provincia de Granada.

Los principales destrozos como consecuencia del incendio están relacionados con las líneas de riego, que se han quemado en todos los entornos y jardines del municipio.

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La ayuda económica de la Diputación servirá también para reforzar la red de hidrantes de la localidad con el objetivo de mejorar la respuesta ante futuros incendios, según Rodríguez, que ha resaltado el hecho de que no haya habido daños personales pese a la virulencia del fuego.

Efectivos del Infoca se emplean este domingo por tierra en las labores de control del incendio, que obligó este sábado al confinamiento de los algo más de 600 habitantes de este núcleo poblacional del Valle de Lecrín. EFE

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