Espana agencias

Pinos del Valle (Granada) retoma la normalidad tras el incendio, que ha dañado los riegos

Guardar
Google icon

Granada, 26 jul (EFE).- El municipio de Pinos del Valle (Granada), que este sábado fue confinado por un incendio forestal ya estabilizado, recupera este domingo la normalidad mientras valora los daños materiales ocasionados por el fuego en las líneas de riego.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, que ha visitado este domingo Pinos del Valle junto a la alcaldesa, Mercedes Moreno, ha anunciado una ayuda de 30.000 euros tanto para la reparación de los daños como para el refuerzo de los hidrantes de los que dispone el municipio.

PUBLICIDAD

Rodríguez ha subrayado la coordinación entre los medios del Infoca, del consorcio provincial de Bomberos y de los ayuntamientos, que permitió, dice, dar por estabilizado un incendio que hubiera sido "un drama" no solo para el municipio, sino para todo su entorno, donde se concentra una de las masas forestales más importantes de la provincia de Granada.

Los principales destrozos como consecuencia del incendio están relacionados con las líneas de riego, que se han quemado en todos los entornos y jardines del municipio.

PUBLICIDAD

La ayuda económica de la Diputación servirá también para reforzar la red de hidrantes de la localidad con el objetivo de mejorar la respuesta ante futuros incendios, según Rodríguez, que ha resaltado el hecho de que no haya habido daños personales pese a la virulencia del fuego.

Efectivos del Infoca se emplean este domingo por tierra en las labores de control del incendio, que obligó este sábado al confinamiento de los algo más de 600 habitantes de este núcleo poblacional del Valle de Lecrín. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la UME asegura que el fuego de Ávila y Madrid está contenido, aunque mantiene “cabezas activas”

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la UME asegura que el fuego de Ávila y Madrid está contenido, aunque mantiene “cabezas activas”

Ni pulseras ni ultrasonidos: esto es lo que realmente funciona para evitar las picaduras de mosquito

Las investigaciones científicas afirman que las soluciones alternativas no son eficaces o resultan contraproducentes

Ni pulseras ni ultrasonidos: esto es lo que realmente funciona para evitar las picaduras de mosquito

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

El Ejército francés despliega más de 1.500 militares y el Airbus A400 Atlas, un avión de transporte militar adaptado con una capacidad de descarga equivalente a la de tres aviones Canadair

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

Juanjo Vega, veterinario: “Este es uno de los mayores peligros que tenemos en casa los que convivimos con gatos”

Las gomas y cintas para el pelo pueden causar obstrucciones intestinales graves y requieren cirugía frecuente en gatos

Juanjo Vega, veterinario: “Este es uno de los mayores peligros que tenemos en casa los que convivimos con gatos”

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Las redes sociales se llenaron de reacciones a los combates de la noche más especial de los creadores de contenido hispanohablantes

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”