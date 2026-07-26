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Piden tranquilidad a los evacuados de Toledo, que volverán cuando haya seguridad total

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Talavera de la Reina (Toledo), 26 jul (EFE).- El subdelegado del Gobierno central en Toledo, Carlos Ángel Devia, ha hecho un llamamiento a la paciencia y tranquilidad a los evacuados por los incendios, en particular a los casi 1.800 ciudadanos realojados en diversos espacios de Talavera de la Reina (Toledo).

Según ha dicho, no podrán volver a sus domicilios mientras que "no se pueda garantizar la seguridad al completo de todas las personas".

En declaraciones a los medios de comunicación en Talavera de la Reina, Devia ha hecho un llamamiento a la paciencia y también a la tranquilidad para los desalojados, pues ha asegurado que la Guardia Civil está patrullando los pueblos que han tenido que ser evacuados y "no consta ningún dato que permita decir que en alguna casa se ha producido algún tipo de allanamiento o de pillaje".

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Devia ha señalado que en la tarde de este domingo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) volverá a analizar la situación por si es posible algún realojo, pero ha advertido de que no quiere generar "ninguna expectativa", pues ha incidido en que la máxima es garantizar la seguridad de las personas.

En concreto, ha detallado que en Talavera de la Reina se ha dado alojamiento a unas 1.800 personas, ya que en el Talavera Ferial hay 1.142 personas, en el pabellón Primero de Mayo, 213, y en otros centros educativos, como las Madres Agustinas, el IES San isidro, la residencia de estudiantes de la Junta y en la Compañía de María, otras 395 personas.

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Además, en Escalona (Toledo) se ha dado alojamiento a 93 personas más.

Devia ha agradecido la colaboración de todas las administraciones que están participando y en particular de Cruz Roja, que "prácticamente ha llevado todo el peso de la organización material" y también del Ayuntamiento de Talavera, que ha puesto a disposición sus instalaciones y la coordinación con la Policía Local.

En cuanto al avance del fuego, ha reconocido que preocupa el viento por la zona del pantano de San Juan, con una línea entre La Iglesuela del Tiétar y La Adrada (Ávila) y Sotillo de la Adrada (Ávila) que está contenida, pero preocupa “muchísimo” el viento.

Y ha señalado que por ello ha instalado un puesto de mando avanzado en La Iglesuela, para "tener la dirección mucho más cercana".

Por otro lado, ha informado de que al mediodía de este domingo hay cortadas once carreteras en la provincia de Toledo.

Además, ha calculado que unas 5.000 personas han sido desplazadas debido a la evacuación de once pueblos en Toledo. EFE

agd/cst/ess

(foto) (vídeo)

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