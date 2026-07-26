Paco Cortés: "Venimos trabajando muy bien y en el campo se nota muchísimo"

Buñol (Valencia), 26 jul (EFE).- El extremo del Levante Paco Cortés, autor del gol de la victoria de su equipo en el amistoso disputado este domingo ante el Al Quadsiah, señaló, en declaraciones facilitadas por el club, que el buen trabajo de esta pretemporada lo están transmitiendo al terreno de juego.

"Llevamos estos dos o tres partidos con muy buenas sensaciones, sobre todo en el campo donde estamos transmitiendo la unión y el 'feeling' entre nosotros. Venimos trabajando muy bien y luego en el campo se nota muchísimo", señaló.

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Sobre este último encuentro de preparación ante el conjunto saudí, comentó que les faltó "un poco de frescura en el último pase, en decidir mejor", pero que salieron "en la segunda parte con mucha más calma, mejor toma de decisiones" y, por tanto, generaron "más ocasiones". "El equipo se ha mantenido fuerte y seguro", apuntó.

Respecto a los refuerzos que han llegado a la plantilla, el atacante indicó que "los nuevos se están adaptando muy bien". "Son chicos muy sociables y el vestuario que tenemos es imprescindible porque cada vez que viene uno nuevo desde el primer día le hacemos sentir como si llevara aquí muchísimos tiempo", destacó.

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Asimismo, admitió que el técnico Luis Castro le ha pedido "que esté mucho más cerca de portería, por si, como en el día de hoy", le "cae un rechace" y puede marcar. "Estoy tratando de aplicarlo más en mi juego, estar más cerca de esa zona de gol", puso de relieve. EFE