Óscar López pide prudencia y colaboración en las zonas afectadas por el incendio

Madrid, 26 jul (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha apelado este domingo a la "prudencia" y ha pedido a los ciudadanos que permanezcan atentos a los canales oficiales y colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el incendio que afecta a Madrid, Ávila y Toledo, una zona con más de 90.000 habitantes.

En el puesto de mando de Navalcarnero (Madrid), López ha subrayado que "en este incendio, afortunadamente, se ha ido siempre por delante del fuego y, por lo tanto, también salvando vidas".

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El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha destacado que "es importante que todo el mundo coopere, colabore y ayude a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su tarea cotidiana".

En su intervención ha agradecido la labor de todos los servidores públicos que están colaborando en la extinción del fuego y cuyo trabajo, en muchos casos, consiste "en jugarse la vida para salvar la de otros".

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López también ha reconocido el trabajo de las empresas de telecomunicaciones para garantizar que haya conectividad en esta crisis y que los servicios puedan trabajar, los ciudadanos puedan comunicarse con sus familias y los medios de comunicación puedan informar de la situación.

El ministro, que ha expresado su "orgullo de país" y, tras destacar que "muchos ciudadanos sienten muchísimo dolor al ver las imágenes de estos incendios cada día más frecuentes, lamentablemente", ha resaltado que "España es un gran país" y "está muy bien preparado".

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"Aquí, una vez más, se está dando un ejemplo", ha afirmado López antes de mostrarse "emocionado" por la labor de los alcaldes, los voluntarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Seguridad del Estado, las comunidades autónomas, los servicios de extinción y la Unidad Militar de Emergencias (UME). EFE