Muere un ciclista de 34 años al ser atropellado por un vehículo en El Ejido (Almería)

Almería, 26 jul (EFE).- Un ciclista de 34 años ha muerto tras ser atropellado durante la noche de este sábado en El Ejido (Almería), según ha informado el 112 de Andalucía.

El teléfono 112 atendió, sobre las 22:00 horas, una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un ciclista herido en la cuneta que había sido atropellado por un vehículo en la carretera CEJ-4, carretera de Dunia, en el paraje La Cumbre.

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La sala coordinadora movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar nada pudieron hacer por salvarle la vida y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Accidente con siete heridos en la capital

De madrugada, el teléfono 112 atendió otro aviso por un accidente de tráfico, en este caso en la capital.

Tuvo lugar sobre las 1:20 horas, cuando se recibieron avisos que alertaban de una colisión entre dos vehículos en el cruce de la calle Holanda con Camino Cervantes, en la que había varios heridos.

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Hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil del Centro de Emergencias Sanitarias 061, efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Los servicios sanitarios atendieron y trasladaron al Hospital Torrecárdenas de Almería a siete personas: una mujer de 56 años y seis varones de entre 21 y 25 años. EFE

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