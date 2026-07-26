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Mejoran los fuegos en el centro de España tras arder 77.000 ha. pero preocupa en Castellón

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Madrid, 26 jul (EFE).- Los grandes incendios forestales comienzan este domingo a dar señales de mejoría en Ávila, Madrid y Toledo, aunque los equipos de extinción aún afrontan "horas muy complejas" tras calcinar 77.000 hectáreas y obligar a evacuar o confinar a cerca de 90.00 personas en las tres provincias, mientras el fuego de La Vall d’Uixò (Castellón) continúa fuera de control.

Tras una nueva jornada marcada por las llamas, los incendios en Ávila, Madrid y Toledo calcinan ya 77.000 hectáreas, con un perímetro total de 280 kilómetros, según ha informado la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones; además, en estos incendios hay 59.896 evacuados y 29.867 confinados.

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En estos momentos preocupa el incendio de Castellón que sigue fuera de control tras quemar unas 4.300 hectáreas con un perímetro superior a 40 kilómetros, ha avanzado el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha precisado que más de 450 efectivos y una veintena de medios aéreos trabajan en un fuego que mantiene desalojadas a 16.000 personas de una quincena de municipios, mientras la Vall d’Uixó y Betxí permanecen confinadas.

El rey Felipe VI, que ha acudido junto a la reina Letizia al puesto de mando de Navalcarnero, en Madrid, ha destacado la coordinación "ejemplar en todos los sentidos", que, a su juicio, supone "un buen mensaje", y ha trasladado su total apoyo y cariño a las personas damnificadas por las llamas, además de expresar su preocupación por la pérdida incalculable de patrimonio natural causada por los fuegos.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado durante una visita hoy al puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila) que la evolución es "muy positiva" en el control de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, declarados emergencia nacional, y que algunos focos se encuentran ya "consolidados".

"Aunque los equipos de extinción afrontan horas muy complejas", Sánchez ha explicado que, en estos momentos, se trabaja para consolidar algunos espacios en los que los incendios podrían estar ya controlados.

Por su parte, el teniente coronel Alfonso Arribas, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que dirige la gestión operativa de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, ha señalado que las labores de extinción afrontan este domingo una jornada "más favorable" para atacar las llamas y reducir la intensidad de los focos que aún permanecen sin control.

En la misma línea, el director técnico de extinción del incendio de Ávila, Pablo Montejo, considera que este domingo se abre "una pequeña oportunidad que el resto de días no ha existido" por la mejoría de las condiciones meteorológicas; no obstante, ha pedido esperar hasta las horas centrales del día para comprobar la evolución y ha advertido de que el periodo de mayor peligro se prolongará hasta las 21.00 horas.

En las labores de extinción participan medios procedentes de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, junto con efectivos aportados por once comunidades autónomas y cuatro ayuntamientos y entidades locales, según fuentes del Ministerio del Interior.

Los incendios declarados en Ávila y la Comunidad de Madrid, que se han extendido a Toledo, han obligado a evacuar 39 municipios: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo. Además, siete localidades permanecen confinadas entre las provincias de Ávila y Madrid, de acuerdo con los últimos datos de Interior.

Ante los daños ocasionados por el incendio de Ávila, la Junta de Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica y se personará como acusación en el procedimiento que se abra para investigar el origen del fuego, según ha anunciado su presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

También mejora la situación en el incendio de La Mierla (Guadalajara), donde este domingo se levantarán las evacuaciones y los confinamientos que todavía permanecían vigentes, después de que durante los últimos días se autorizara de forma escalonada el regreso de los vecinos desalojados.

"Aunque todavía vamos a seguir pendientes de poder culminar la extinción total del incendio, hoy ya vamos a ordenar la vuelta de toda la gente que quiera a sus casas, a sus núcleos de población, y a levantar los confinamientos", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

La situación continúa siendo complicada en La Vall d’Uixò (Castellón), donde el incendio permanece activo y sin control, presenta un perímetro superior a 21 kilómetros y afecta a varios términos municipales.

Más de 16.000 personas han sido desalojadas de al menos 15 localidades y las poblaciones de La Vall d’Uixò y Betxí permanecen confinadas como medida preventiva.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que "no parece" que el incendio se haya producido por causas naturales, aunque ha precisado que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Un total de veinte medios aéreos se incorporarán a lo largo de la mañana a las labores de extinción, mientras los trabajos se concentran en el término municipal de Betxí. Los bomberos forestales de la Generalitat han trabajado sobre el terreno durante toda la noche y continúan este domingo combatiendo las llamas. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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