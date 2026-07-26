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Medios terrestres combaten el incendio de Pinos del Valle (Granada) para su control

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Granada, 26 jul (EFE).- Medios terrestres del servicio de extinción de incendios de Andalucía, Infoca, combaten este domingo para su control el incendio forestal declarado ayer sábado en un paraje de Pinos del Valle (Granada) próximo la embalse de Béznar, ya estabilizado.

Según ha informado a EFE el Infoca, en el lugar, del que ya se retiraron los medios aéreos, hay desplegados 70 efectivos por tierra y ocho vehículos autobomba.

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El fuego, que obligó este sábado a confinar a Pinos del Valle, de algo más de 600 habitantes, y a desalojar a un centenar de personas de un campamento, 73 de ellos menores, fue estabilizado sobre las 20:00 horas tras arrasar unas 200 hectáreas.

Durante la pasada madrugada, el viento ha sido intenso en la zona, que presenta además una orografía complicada, según el Infoca. El operativo contraincendios prevé darlo por controlado este domingo si las condiciones meteorológicas acompañan.

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Tras su estabilización, la Junta de Andalucía descendió la emergencia del Plan Infoca a situación operativa 0 y levantó el confinamiento. EFE

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