Medios aéreos y terrestres trabajan contra un incendio forestal en Colmenar (Málaga)

Málaga, 26 jul (EFE).- El Infoca trabaja con siete medios aéreos y 34 efectivos por tierra en las tareas de extinción de un incendio forestal que se ha declarado esta tarde en Colmenar (Málaga).

El fuego se ha iniciado en el paraje Cerro del Águila, según ha informado el servicio de extinción de incendios de Andalucía.

En la zona hay dos aviones de carga en tierra, un avión anfibio ligero, otro avión de coordinación y tres helicópteros (uno ligero, otro semipesado y otro pesado). EFE

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