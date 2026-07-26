Marcos García: "Quizá nos mató el exceso de confianza"

León, 26 jul (EFE).- El guardameta del Abanca Ademar Marcos García Peñacoba ha achacado, en declaraciones a EFE, a un "exceso de confianza" en la eliminatoria de cuartos de final ante Eslovenia la prematura eliminación en la lucha por las medallas a la selección española júnior en el mundial disputado en Rumanía.

"Quizá nos mató un exceso de confianza y el vernos, de manera anticipada, en la semifinal, minusvalorando al rival y pensando que éramos superiores y no tendríamos problemas; por eso, cuando nos plantearon un partido incómodo y nos vimos por detrás en el marcador, la presión nos maniató y no fuimos capaces de enmedar la situación", señaló el jugador asturiano.

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García Peñacoba debutaba, desde el inicio del campeonato, en una cita con los "Hispanos", en este caso en categoría júnior, después de que el pasado verano en el mundial de Egipto se incorporara ya iniciado el torneo por la lesión de David Failde, aunque, tras su recuperación, ya no entró en las convocatorias de la fase final en la que España logró el subcampeonato ante Alemania.

Precisamente los dos finalistas en el mundial juvenil se quedaron fuera de la pelea por el podio en tierras rumanas, castigados igualmente por el partido de cuartos de final, "que siempre es un cruce trampa, porque te puede abrir las puertas de todo y cerrarte el sueño de las medallas". "Por eso después lo pagamos en la lucha por la quinta plaza, pero al menos nos repusimos para ser séptimos", dijo.

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En todo caso, el portero ademarista, que la próxima temporada formará parte, a todos los efectos, de la primera plantilla del equipo leonés, confía en desquitarse en el mundial que se disputará el próximo verano, de nuevo en Egipto.

"Este grupo ha demostrado capacidad para aspirar a lo máximo en todos los campeonatos y saberse sobreponer, como ya hicimos en categoría juvenil, a un mal europeo. Por eso estamos convencidos de que en el mundial volveremos a ser competitivos e intentaremos demostrar nuestra fortaleza", sentenció. EFE

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