Lunes, 27 de julio de 2026

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FÚTBOL REAL MADRID

Madrid. El Real Madrid, con el portugués Jose Mourinho de nuevo a los mandos, ha completado su segunda semana de entrenamientos aún sin los internacionales que han participado en el Mundial mientras continúa perfilando una plantilla en la que se prevén nuevas incorporaciones y que disputará varios amistosos antes de su estreno liguero, el 26 de agosto ante la Real Sociedad.

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FÚTBOL LALIGA BARCELONA

Barcelona. Una estadía en St. George's Park, la ciudad del fútbol de la Federación Inglesa de Fútbol, con la disputa de un partido amistoso ante el Birmingham City esta semana compondrá el grueso de la preparación del equipo de Hansi Flick para afrontar una pretemporada con la ausencia mayoritaria de los mundialistas.

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CICLISMO TOUR

París. Análisis del quinto triunfo en el Tour de Francia del esloveno Tadej Pogacar, que volvió a exhibirse de principio a fin en una carrera en la que ya aparece en lo más alto del palmarés empatado con los otros cuatro pentacampeones de la prueba gala: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Por Carlos de Torres

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AGENDA INFORMATIVA

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CICLISMO

- Tour de Francia. Análisis de la carrera. Por Carlos de Torres

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ESGRIMA

- Campeonatos del Mundo, en Hong Kong (hasta 30).

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FÚTBOL

- La expedición del Barcelona, con múltiples ausencias de mundialistas, viaja a Inglaterra para preparar la pretemporada. Allí se entrenarán en St. George´s Park a unos cincuenta kilometros al norte de Birmingham.

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- Análisis. El Real Madrid, con el portugués Jose Mourinho de nuevo a los mandos, ha completado su segunda semana de entrenamientos aún sin los internacionales que han participado en el Mundial mientras continúa perfilando una plantilla en la que se prevén nuevas incorporaciones y que disputará varios amistosos antes de su estreno liguero, el 26 de agosto ante la Real Sociedad.

- Rueda de prensa de presentación de Iker Muniain como nuevo entrenador del Salamanca CF UDS. 12.00. Estadio Helmántico (FOTO) (VIDEO)

- Se celebra en Buenos Aires una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

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TENIS

- Torneos ATP 500 de Washington (hasta 2) y ATP 250 de Los Cabos (México)(Hasta 1)

- Torneos WTA 500 de Washington y 250 de Memphis

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